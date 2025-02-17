Währungen / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.33163 ILS 0.00069 (0.02%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Israeli Shekel
Der Wechselkurs von USDILS hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.31564 bis zu einem Hoch von 3.34341 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Israeli Shekel-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.31564 3.34341
Jahresspanne
3.21544 3.83575
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.3309 4
- Eröffnung
- 3.3178 4
- Bid
- 3.3316 3
- Ask
- 3.3319 3
- Tief
- 3.3156 4
- Hoch
- 3.3434 1
- Volumen
- 35.885 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.46%
- 6-Monatsänderung
- -10.38%
- Jahresänderung
- -10.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K