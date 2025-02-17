KurseKategorien
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel

3.33163 ILS 0.00069 (0.02%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Israeli Shekel

Der Wechselkurs von USDILS hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.31564 bis zu einem Hoch von 3.34341 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Israeli Shekel-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.31564 3.34341
Jahresspanne
3.21544 3.83575
Vorheriger Schlusskurs
3.3309 4
Eröffnung
3.3178 4
Bid
3.3316 3
Ask
3.3319 3
Tief
3.3156 4
Hoch
3.3434 1
Volumen
35.885 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.46%
6-Monatsänderung
-10.38%
Jahresänderung
-10.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K