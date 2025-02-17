Divisas / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.33886 ILS 0.00022 (0.01%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Israeli Shekel
El tipo de cambio de USDILS de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.30279, mientras que el máximo ha alcanzado 3.34939.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Dollar vs Israeli Shekel. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.30279 3.34939
Rango anual
3.21544 3.83575
- Cierres anteriores
- 3.3386 4
- Open
- 3.3258 6
- Bid
- 3.3388 6
- Ask
- 3.3391 6
- Low
- 3.3027 9
- High
- 3.3493 9
- Volumen
- 19.927 K
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- -10.19%
- Cambio anual
- -10.30%
