통화 / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.31004 ILS 0.02090 (0.63%)
부문: 통화 베이스: US Dollar 수익 통화: Israeli Shekel
USDILS 환율이 오늘 -0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.30854이고 고가는 3.34341이었습니다.
US Dollar vs Israeli Shekel 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
3.30854 3.34341
년간 변동
3.21544 3.83575
- 이전 종가
- 3.3309 4
- 시가
- 3.3178 4
- Bid
- 3.3100 4
- Ask
- 3.3103 4
- 저가
- 3.3085 4
- 고가
- 3.3434 1
- 볼륨
- 36.830 K
- 일일 변동
- -0.63%
- 월 변동
- -0.19%
- 6개월 변동
- -10.97%
- 년간 변동율
- -11.08%
20 9월, 토요일