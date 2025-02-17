Valute / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.31004 ILS 0.02090 (0.63%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: Israeli Shekel
Il tasso di cambio USDILS ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30854 e ad un massimo di 3.34341.
Segui le dinamiche di US Dollar vs Israeli Shekel. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.30854 3.34341
Intervallo Annuale
3.21544 3.83575
- Chiusura Precedente
- 3.3309 4
- Apertura
- 3.3178 4
- Bid
- 3.3100 4
- Ask
- 3.3103 4
- Minimo
- 3.3085 4
- Massimo
- 3.3434 1
- Volume
- 36.830 K
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- -0.19%
- Variazione Semestrale
- -10.97%
- Variazione Annuale
- -11.08%
21 settembre, domenica