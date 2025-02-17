Devises / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.31004 ILS 0.02090 (0.63%)
Secteur: Devise Base: US Dollar Devise de profit: Israeli Shekel
Le taux de change de USDILS a changé de -0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.30854 et à un maximum de 3.34341.
Suivez la dynamique US Dollar vs Israeli Shekel. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
3.30854 3.34341
Range Annuel
3.21544 3.83575
- Clôture Précédente
- 3.3309 4
- Ouverture
- 3.3178 4
- Bid
- 3.3100 4
- Ask
- 3.3103 4
- Plus Bas
- 3.3085 4
- Plus Haut
- 3.3434 1
- Volume
- 36.830 K
- Changement quotidien
- -0.63%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- -10.97%
- Changement Annuel
- -11.08%
20 septembre, samedi