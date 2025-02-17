FiyatlarBölümler
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel

3.31004 ILS 0.02090 (0.63%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Israeli Shekel

USDILS fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.30854 ve Yüksek fiyatı olarak 3.34341 aralığında işlem gördü.

US Dollar vs Israeli Shekel hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.30854 3.34341
Yıllık aralık
3.21544 3.83575
Önceki kapanış
3.3309 4
Açılış
3.3178 4
Satış
3.3100 4
Alış
3.3103 4
Düşük
3.3085 4
Yüksek
3.3434 1
Hacim
36.830 K
Günlük değişim
-0.63%
Aylık değişim
-0.19%
6 aylık değişim
-10.97%
Yıllık değişim
-11.08%
21 Eylül, Pazar