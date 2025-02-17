Валюты / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.34177 ILS 0.02033 (0.61%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Israeli Shekel
Курс USDILS за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30124, а максимальная — 3.34485.
Следите за динамикой US Dollar vs Israeli Shekel. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.30124 3.34485
Годовой диапазон
3.21544 3.83575
- Предыдущее закрытие
- 3.3214 4
- Open
- 3.3135 4
- Bid
- 3.3417 7
- Ask
- 3.3420 7
- Low
- 3.3012 4
- High
- 3.3448 5
- Объем
- 27.290 K
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- -10.11%
- Годовое изменение
- -10.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.