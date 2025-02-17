КотировкиРазделы
Валюты / USDILS
Назад в Валюты

USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel

3.34177 ILS 0.02033 (0.61%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Israeli Shekel

Курс USDILS за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30124, а максимальная — 3.34485.

Следите за динамикой US Dollar vs Israeli Shekel. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости USDILS

Дневной диапазон
3.30124 3.34485
Годовой диапазон
3.21544 3.83575
Предыдущее закрытие
3.3214 4
Open
3.3135 4
Bid
3.3417 7
Ask
3.3420 7
Low
3.3012 4
High
3.3448 5
Объем
27.290 K
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
-10.11%
Годовое изменение
-10.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.