EURRUB: Euro vs Russian Ruble
97.032 RUB 0.159 (0.16%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Russian Ruble
EURRUBの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1EURあたり97.032RUBの安値と97.306RUBの高値で取引されました。
ユーロvsロシアルーブルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
97.032 97.306
1年のレンジ
87.643 123.863
- 以前の終値
- 97.19 1
- 始値
- 97.18 0
- 買値
- 97.03 2
- 買値
- 97.06 2
- 安値
- 97.03 2
- 高値
- 97.30 6
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 3.12%
- 6ヶ月の変化
- 6.82%
- 1年の変化
- -10.33%
