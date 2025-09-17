クォートセクション
通貨 / EURRUB
通貨に戻る

EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.032 RUB 0.159 (0.16%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Russian Ruble

EURRUBの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1EURあたり97.032RUBの安値と97.306RUBの高値で取引されました。

ユーロvsロシアルーブルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURRUB News

1日のレンジ
97.032 97.306
1年のレンジ
87.643 123.863
以前の終値
97.19 1
始値
97.18 0
買値
97.03 2
買値
97.06 2
安値
97.03 2
高値
97.30 6
出来高
11
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
3.12%
6ヶ月の変化
6.82%
1年の変化
-10.33%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K