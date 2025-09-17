CotationsSections
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.018 RUB 0.173 (0.18%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Russian Ruble

Le taux de change de EURRUB a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 96.937 RUB et à un maximum de 97.529 RUB pour 1 EUR.

Suivez la dynamique Euro vs. Rouble Russe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
96.937 97.529
Range Annuel
87.643 123.863
Clôture Précédente
97.19 1
Ouverture
97.18 0
Bid
97.01 8
Ask
97.04 8
Plus Bas
96.93 7
Plus Haut
97.52 9
Volume
73
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
3.11%
Changement à 6 Mois
6.80%
Changement Annuel
-10.34%
20 septembre, samedi