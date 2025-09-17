FiyatlarBölümler
EURRUB
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.018 RUB 0.173 (0.18%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Russian Ruble

EURRUB döviz kuru bugün -0.18% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 96.937 RUB ve Yüksek fiyatı olarak 97.529 RUB aralığında işlem gördü.

Euro vs Rus rublesi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
96.937 97.529
Yıllık aralık
87.643 123.863
Önceki kapanış
97.19 1
Açılış
97.18 0
Satış
97.01 8
Alış
97.04 8
Düşük
96.93 7
Yüksek
97.52 9
Hacim
73
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
3.11%
6 aylık değişim
6.80%
Yıllık değişim
-10.34%
