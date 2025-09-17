시세섹션
통화 / EURRUB
통화로 돌아가기

EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.018 RUB 0.173 (0.18%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Russian Ruble

EURRUB 환율이 당일 -0.18%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 96.937 RUB와 고가 97.529 RUB로 거래되었습니다

유로 vs 러시아 루블 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURRUB News

일일 변동 비율
96.937 97.529
년간 변동
87.643 123.863
이전 종가
97.19 1
시가
97.18 0
Bid
97.01 8
Ask
97.04 8
저가
96.93 7
고가
97.52 9
볼륨
73
일일 변동
-0.18%
월 변동
3.11%
6개월 변동
6.80%
년간 변동율
-10.34%
20 9월, 토요일