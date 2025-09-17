통화 / EURRUB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EURRUB: Euro vs Russian Ruble
97.018 RUB 0.173 (0.18%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Russian Ruble
EURRUB 환율이 당일 -0.18%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 96.937 RUB와 고가 97.529 RUB로 거래되었습니다
유로 vs 러시아 루블 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURRUB News
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
일일 변동 비율
96.937 97.529
년간 변동
87.643 123.863
- 이전 종가
- 97.19 1
- 시가
- 97.18 0
- Bid
- 97.01 8
- Ask
- 97.04 8
- 저가
- 96.93 7
- 고가
- 97.52 9
- 볼륨
- 73
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 3.11%
- 6개월 변동
- 6.80%
- 년간 변동율
- -10.34%
20 9월, 토요일