货币 / EURRUB
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

98.733 RUB 0.925 (0.95%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Russian Ruble

今日EURRUB汇率已更改by 0.95%。当日，该货币每1EUR以低点97.192 RUB和高点98.733 RUB进行交易。

关注欧元vs俄罗斯卢布动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
97.192 98.733
年范围
87.643 123.863
前一天收盘价
97.80 8
开盘价
97.48 3
卖价
98.73 3
买价
98.76 3
最低价
97.19 2
最高价
98.73 3
交易量
79
日变化
0.95%
月变化
4.93%
6个月变化
8.69%
年变化
-8.76%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值