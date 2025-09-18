KurseKategorien
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.018 RUB 0.173 (0.18%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Russian Ruble

Der Wechselkurs von EURRUB hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 96.937 RUB und einem Hoch von 97.529 RUB pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Russischem Rubel-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
96.937 97.529
Jahresspanne
87.643 123.863
Vorheriger Schlusskurs
97.19 1
Eröffnung
97.18 0
Bid
97.01 8
Ask
97.04 8
Tief
96.93 7
Hoch
97.52 9
Volumen
73
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
3.11%
6-Monatsänderung
6.80%
Jahresänderung
-10.34%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K