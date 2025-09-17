CotaçõesSeções
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.191 RUB 1.542 (1.56%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Russian Ruble

A taxa do EURRUB para hoje mudou para -1.56%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 96.915 RUB para 1 EUR e o máximo foi 97.653 RUB.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs rublo russo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
96.915 97.653
Faixa anual
87.643 123.863
Fechamento anterior
98.73 3
Open
97.11 2
Bid
97.19 1
Ask
97.22 1
Low
96.91 5
High
97.65 3
Volume
71
Mudança diária
-1.56%
Mudança mensal
3.29%
Mudança de 6 meses
6.99%
Mudança anual
-10.18%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.