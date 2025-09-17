CotizacionesSecciones
EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.260 RUB 1.473 (1.49%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Russian Ruble

El tipo de cambio de EURRUB de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.112 RUB por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 97.653 RUB.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs rublo ruso. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
97.112 97.653
Rango anual
87.643 123.863
Cierres anteriores
98.73 3
Open
97.11 2
Bid
97.26 0
Ask
97.29 0
Low
97.11 2
High
97.65 3
Volumen
37
Cambio diario
-1.49%
Cambio mensual
3.36%
Cambio a 6 meses
7.07%
Cambio anual
-10.12%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.