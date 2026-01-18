商品名
Raifuku MTF Divergence v5.31
～マルチタイムフレームダイバージェンスと「来福」ロジックの融合～
キャッチコピー
相場の「歪み」を3つの時間足で完全検知。
「価格」と「オシレーター」の不一致（ダイバージェンス）を独自のATRフィルターで精査し、真の反転ポイントを矢印で射抜く。
【概要】
本インジケーターは、多くのプロトレーダーが愛用する強力な反転シグナル「ダイバージェンス（逆行現象）」を、3つの異なる時間足（MTF）で同時に監視する高機能ツールです。
さらに、開発者Hirozo独自の「来福（Raifuku）ロジック（WPRのEMA平滑化）」をフィルターとして組み合わせることで、ダマシを極限まで排除しました。
【このツールの決定的な強み】
-
3つの時間足を同時監視（トリプル・モニターシステム）
-
ATR（ボラティリティ）を加味した高精度判定
-
独自フィルター「来福（Raifuku）ライン」
-
視覚的なわかりやすさと通知機能
【パラメータ設定】
-
TimeFrame設定: 監視したい3つの時間足（High/Mid/Low）を自由に選択可能。
-
Oscillator設定: WPR、EMA、ストキャスティクスの期間を調整し、感度をカスタマイズ。
-
Divergence設定: ダイバージェンス検知の感度（Lookback期間やPivot判定）を微調整可能。
-
Filter設定: シグナルを出すための「買われすぎ・売られすぎ」レベルを細かく指定可能。
【こんな方におすすめ】
-
環境認識（上位足の状況）をチャート切り替えなしで把握したい方
-
「ダイバージェンス」を使った逆張りトレードを極めたい方
-
精度の高いスキャルピング～デイトレードを行いたい方
-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Raifuku MTF Divergence v5.31 for MT4
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【概要】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本インジケーターは、複数時間足（MTF）でストキャスティクスのダイバージェンスを検出し、チャート上にシグナルを表示します。
ATRで正規化されたダイバージェンス検出により、通貨ペアや市場環境に関わらず、高精度な反転ポイントを特定します。
各時間足（上位・中位・下位）はそれぞれ独立してアラートを発生させます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【特徴】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● マルチタイムフレーム・ダイバージェンス検出
- 3つの時間足を同時監視（上位・中位・下位）
- 各時間足は個別に有効/無効の設定が可能
● ATR正規化による検出
- 価格変動をATRで正規化し、一貫したシグナルを生成
- あらゆる銘柄に対応（FX、ゴールド、仮想通貨など）
● オシレーター表示
- Green Line: EMA平滑化ウィリアムズ%R
- Main Line: ストキャスティクス%K（-100〜0にシフト）
- Signal Line: ストキャスティクス%D（-100〜0にシフト）
● ビジュアルシグナル
- 買いシグナル：価格の下に矢印表示
- 売りシグナル：価格の上に矢印表示
- 時間足ごとに異なる色で表示
● アラート機能
- ポップアップアラート（サウンド付き）
- プッシュ通知（オプション）
- 各時間足で独立したアラート発生
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【シグナルの色】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 上位足（デフォルト: H1）
- 買いシグナル: 緑色の矢印（↑）
- 売りシグナル: 赤色の矢印（↓）
▼ 中位足（デフォルト: M15）
- 買いシグナル: 青色の矢印（↑）
- 売りシグナル: 紫色の矢印（↓）
▼ 下位足（デフォルト: M1）
- 買いシグナル: 青色のダイヤ（◆）
- 売りシグナル: 赤色のダイヤ（◆）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【パラメーター】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 時間足設定
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ TF_High │ 上位足（デフォルト: H1） │
│ TF_Mid │ 中位足（デフォルト: M15） │
│ TF_Low │ 下位足（デフォルト: M1） │
└─────────────────────────────────────────────────┘
※ PERIOD_CURRENTに設定すると、その時間足は無効になります
■ オシレーター設定
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ WPR_Period │ ウィリアムズ%R期間（デフォルト: 50）│
│ EMA_Period │ EMA平滑化期間（デフォルト: 5） │
│ Stoch_K │ ストキャス%K（デフォルト: 5） │
│ Stoch_D │ ストキャス%D（デフォルト: 3） │
│ Stoch_Slowing│ スローイング（デフォルト: 3） │
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ ダイバージェンス設定
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ DivStoch_K │ ダイバ用ストキャス%K（デフォルト: 14）│
│ DivStoch_D │ ダイバ用ストキャス%D（デフォルト: 3）│
│ DivStoch_Slowing │ スローイング（デフォルト: 3） │
│ LookbackBars │ ルックバック期間（デフォルト: 30）│
│ PivotLeftBars│ ピボット左バー数（デフォルト: 5）│
│ PivotRightBars│ ピボット右バー数（デフォルト: 1）│
│ MinStochDiff │ 最小ストキャス差（デフォルト: 10）│
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ フィルター設定
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ BuyGreenMax │ 買い: Green Line上限（デフォルト: -75）│
│ BuyMainMin │ 買い: Main Line下限（デフォルト: -80）│
│ SellGreenMin │ 売り: Green Line下限（デフォルト: -25）│
│ SellMainMax │ 売り: Main Line上限（デフォルト: -20）│
└─────────────────────────────────────────────────┘
■ アラート設定
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ AlertOn │ ポップアップアラート（デフォルト: ON）│
│ PushOn │ プッシュ通知（デフォルト: OFF） │
│ ArrowOffset │ 矢印オフセット（デフォルト: 15pips）│
└─────────────────────────────────────────────────┘
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【使い方】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. インジケーターをチャートに適用
2. お好みの時間足を設定（上位・中位・下位）
3. ダイバージェンスシグナルを待つ
▼ 買いシグナル条件:
- 強気ダイバージェンス検出（価格は安値切り下げ＋ストキャスは安値切り上げ）
- Green Line ≤ -75（売られ過ぎゾーン）
- Main Line ≥ -80（売られ過ぎゾーン）
▼ 売りシグナル条件:
- 弱気ダイバージェンス検出（価格は高値切り上げ＋ストキャスは高値切り下げ）
- Green Line ≥ -25（買われ過ぎゾーン）
- Main Line ≤ -20（買われ過ぎゾーン）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【推奨設定】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ スキャルピング（1〜5分足チャート）
- TF_High: H1
- TF_Mid: M15
- TF_Low: M1
▼ デイトレード（15〜30分足チャート）
- TF_High: H4
- TF_Mid: H1
- TF_Low: M15
▼ スイングトレード（1時間〜4時間足チャート）
- TF_High: D1
- TF_Mid: H4
- TF_Low: H1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【インストール方法】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. "Raifuku_MTF_Divergence.mq4"を以下にコピー:
[MT4データフォルダ]\MQL4\Indicators\
2. MetaTrader 4を再起動、またはナビゲーターを更新
3. インジケーターをチャートにドラッグ＆ドロップ
4. パラメーターを設定してOKをクリック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注意事項】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● チャートの時間足は、下位足設定以下にしてください
● シグナルは確定足（クローズ済み）でのみ発生します
● 適切なリスク管理を行ってください。本インジケーターは利益を保証するものではありません
● 他の分析手法と組み合わせてご使用ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【バージョン履歴】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
v5.31 - 各時間足で独立したアラート機能
v5.30 - ATR正規化ダイバージェンス検出