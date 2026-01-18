商品名

Raifuku MTF Divergence v5.31

～マルチタイムフレームダイバージェンスと「来福」ロジックの融合～

キャッチコピー

相場の「歪み」を3つの時間足で完全検知。

「価格」と「オシレーター」の不一致（ダイバージェンス）を独自のATRフィルターで精査し、真の反転ポイントを矢印で射抜く。

【概要】

本インジケーターは、多くのプロトレーダーが愛用する強力な反転シグナル「ダイバージェンス（逆行現象）」を、3つの異なる時間足（MTF）で同時に監視する高機能ツールです。

さらに、開発者Hirozo独自の「来福（Raifuku）ロジック（WPRのEMA平滑化）」をフィルターとして組み合わせることで、ダマシを極限まで排除しました。

【このツールの決定的な強み】

3つの時間足を同時監視（トリプル・モニターシステム） 上位足（例：H1）、中位足（例：M15）、下位足（例：M1）のダイバージェンスを、たった一つのチャート上で同時に監視します。

それぞれの時間足で発生したチャンスを、色違いの矢印（緑/青/水色など）で明確に区別して表示します。 ATR（ボラティリティ）を加味した高精度判定 単なる「安値更新・高値更新」を見るだけではありません。

**ATR（Average True Range）**を用いて「値動きの強さ（ボラティリティ）」を計算に組み込み、「意味のある価格更新」だけをダイバージェンスとして採用します。ノイズによる微細な更新は無視されます。 独自フィルター「来福（Raifuku）ライン」 WPR（Williams' Percent Range）をEMAで滑らかにした「Green Line」と、ストキャスティクスをベースにした「Main Line/Signal Line」をサブウィンドウに描写。

ダイバージェンスが発生しても、この「来福ライン」が特定の過熱ゾーン（買われすぎ・売られすぎ）に達していない場合はサインを出しません。これにより、トレンド途中での安易な逆張りを防ぎます。 視覚的なわかりやすさと通知機能 メインチャート ：エントリーポイントに矢印を表示。

サブウィンドウ ：相場の過熱感と勢いを可視化する3本のラインを表示。

アラート＆プッシュ通知：チャンスを逃さず、スマホやPC音で即座にお知らせします。

【パラメータ設定】

TimeFrame設定 : 監視したい3つの時間足（High/Mid/Low）を自由に選択可能。

Oscillator設定 : WPR、EMA、ストキャスティクスの期間を調整し、感度をカスタマイズ。

Divergence設定 : ダイバージェンス検知の感度（Lookback期間やPivot判定）を微調整可能。

Filter設定: シグナルを出すための「買われすぎ・売られすぎ」レベルを細かく指定可能。

【こんな方におすすめ】