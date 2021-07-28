MT5への願い - ページ 34

新しいコメント
 

フィボナッチ・メーター」のようなツールは、とても不足しているのです。私見では、フィボナッチ・エクステンションと 同様に、0％と100％のレベルだけは最初の2つのコントロールポイントのレベルに固定し、3番目のコントロールポイントの位置には、3番目のラインとこのポイントに対して計算されたパーセンテージを0.1％の精度で表示すべきと思います。

また、「Levels」タブのフィボナッチツールのグループには、「Save」と「Load」の2つのボタンを追加してほしいです。30レベルのFiboを表示する必要がある場合もありますが、常に使用するのは不便です。チャートに散乱し、32レベルすべてを新たに入力するのは面倒です。

 

私の理解では、mt5 は indicator_separate_window と indicator_chart_window の2つのウィンドウのうち1つにしかインジケータを描くことができません。間違っていたら訂正してください。でも、両方のウィンドウに同時に描きたいんです。例えば、インジケータの値によってバーの 色を変えて、別ウィンドウに描画したい。各バッファがどのウィンドウに描画されるかをプリアンブルで何らかの形で指定することは可能でしょうか？こんな感じ

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

で、新しいパラメータが入力されます。

indicator_window - このインジケータがどのウィンドウで構築されるかを指定します。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 
gpwr:

私の理解では、mt5 は indicator_separate_window と indicator_chart_window の2つのウィンドウのうち1つにしかインジケータを描くことができません。間違っていたら訂正してください。でも、両方のウィンドウに同時に描きたいんです。例えば、インジケータの値によってバーの色を変えて、別ウィンドウに描画したい。各バッファがどのウィンドウに描画されるかをプリアンブルで何らかの形で指定することは可能でしょうか？こんな感じ

で、新しいパラメータが入力されます。

indicator_window - このインジケータがどのウィンドウで構築されるかを指定します。

とても貴重なご提案です。私自身、メインウインドウとサブウインドウに同時にインジケータを構築する必要がありました。もちろん、2つのインジケーターを作って連動させれば問題は解決するのですが、これでは不都合です。
 
gpwr:

....

indicator_window - どのウィンドウでインジケータが構築されるかを指定します。

hooray I'm not alone. I'm joining a request that's been over two yearshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Пожелания к MQL5 - MQL4 форум
 
Prival:
hooray I'm not the only one. I'm joining the request that I had more than two yearshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.

私は、4でオブジェクトによってバッファを描画することができ、したがって、分離とチャートの両方の同時表示の問題を削除した場合、5指標のオブジェクトが描画されないので、客観的に希望が発生している、同意します。

私は時々、一度にいくつものセパレートを作りたくなる衝動に駆られます。

すでに2年が経過しているリクエストにも参加します。

 
Urain:
4つ目は、オブジェクトでバッファを描画 することで、separatetとチャートでの同時表示の問題を取り除くことができれば、私はそれを支持しますが、5つ目の指標ではオブジェクトを描画しないので、客観的に見て、この願いは期限切れになります。
インジケータはオブジェクトを描画します。すでにそうなっています。
 

joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

そう、最初から別ウィンドウで描画して いるのです。

 
Alexander:

MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 294

  1. ターミナル：オブジェクト磁気のメカニズムを書き換え、ポイントタイムバインドの精度を常に分単位にすることで、小周期への切り替え時の工数削減を実現しました。

よくぞ言ってくれました。スコア!ありがとうございます！生活がとても楽になりました。
 

現在、mt5で（あるいはmt4で）ローソク足を描くと、以下のようにローソク足の本体が常に暗いため、openとcloseの区別がつきません。

ローソク足のカラーリングでローソク足の種類（開>閉、閉>開）を変えないようにすることは可能でしょうか？

 
ColorCandlesDailyの インジケーターを確認する
1...272829303132333435363738394041...117
新しいコメント