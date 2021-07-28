MT5への願い - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...117 新しいコメント ПавелИванович 2010.07.16 20:42 #331 フィボナッチ・メーター」のようなツールは、とても不足しているのです。私見では、フィボナッチ・エクステンションと 同様に、0％と100％のレベルだけは最初の2つのコントロールポイントのレベルに固定し、3番目のコントロールポイントの位置には、3番目のラインとこのポイントに対して計算されたパーセンテージを0.1％の精度で表示すべきと思います。 また、「Levels」タブのフィボナッチツールのグループには、「Save」と「Load」の2つのボタンを追加してほしいです。30レベルのFiboを表示する必要がある場合もありますが、常に使用するのは不便です。チャートに散乱し、32レベルすべてを新たに入力するのは面倒です。 Vladimir 2010.07.18 20:33 #332 私の理解では、mt5 は indicator_separate_window と indicator_chart_window の2つのウィンドウのうち1つにしかインジケータを描くことができません。間違っていたら訂正してください。でも、両方のウィンドウに同時に描きたいんです。例えば、インジケータの値によってバーの 色を変えて、別ウィンドウに描画したい。各バッファがどのウィンドウに描画されるかをプリアンブルで何らかの形で指定することは可能でしょうか？こんな感じ#property indicator_buffers 2#property indicator_plots 2//--- indicator#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW#property indicator_label1 "Indicator"#property indicator_type1 DRAW_LINE#property indicator_color1 Blue#property indicator_style1 STYLE_SOLID#property indicator_width1 1//--- moving average#property indicator_window2 CHART_WINDOW#property indicator_label2 "my MA"#property indicator_type2 DRAW_LINE#property indicator_color2 Red#property indicator_style2 STYLE_SOLID#property indicator_width2 1 で、新しいパラメータが入力されます。 indicator_window - このインジケータがどのウィンドウで構築されるかを指定します。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Andrey Dik 2010.07.18 21:13 #333 gpwr:私の理解では、mt5 は indicator_separate_window と indicator_chart_window の2つのウィンドウのうち1つにしかインジケータを描くことができません。間違っていたら訂正してください。でも、両方のウィンドウに同時に描きたいんです。例えば、インジケータの値によってバーの色を変えて、別ウィンドウに描画したい。各バッファがどのウィンドウに描画されるかをプリアンブルで何らかの形で指定することは可能でしょうか？こんな感じ で、新しいパラメータが入力されます。 indicator_window - このインジケータがどのウィンドウで構築されるかを指定します。 とても貴重なご提案です。私自身、メインウインドウとサブウインドウに同時にインジケータを構築する必要がありました。もちろん、2つのインジケーターを作って連動させれば問題は解決するのですが、これでは不都合です。 Prival 2010.07.18 22:23 #334 gpwr:.... indicator_window - どのウィンドウでインジケータが構築されるかを指定します。 hooray I'm not alone. I'm joining a request that's been over two yearshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261. Пожелания к MQL5 - MQL4 форум www.mql5.com Пожелания к MQL5 - MQL4 форум Mykola Demko 2010.07.18 22:44 #335 Prival: hooray I'm not the only one. I'm joining the request that I had more than two yearshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.私は、4でオブジェクトによってバッファを描画することができ、したがって、分離とチャートの両方の同時表示の問題を削除した場合、5指標のオブジェクトが描画されないので、客観的に希望が発生している、同意します。私は時々、一度にいくつものセパレートを作りたくなる衝動に駆られます。すでに2年が経過しているリクエストにも参加します。 Andrey Dik 2010.07.18 22:48 #336 Urain: 4つ目は、オブジェクトでバッファを描画 することで、separatetとチャートでの同時表示の問題を取り除くことができれば、私はそれを支持しますが、5つ目の指標ではオブジェクトを描画しないので、客観的に見て、この願いは期限切れになります。 インジケータはオブジェクトを描画します。すでにそうなっています。 Николай 2010.07.18 23:43 #337 joo: Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.そう、最初から別ウィンドウで描画して いるのです。 x572intraday 2010.07.20 15:54 #338 Alexander:MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 294 ターミナル：オブジェクト磁気のメカニズムを書き換え、ポイントタイムバインドの精度を常に分単位にすることで、小周期への切り替え時の工数削減を実現しました。 よくぞ言ってくれました。スコア!ありがとうございます！生活がとても楽になりました。 Vladimir 2010.07.21 21:59 #339 現在、mt5で（あるいはmt4で）ローソク足を描くと、以下のようにローソク足の本体が常に暗いため、openとcloseの区別がつきません。 ローソク足のカラーリングでローソク足の種類（開>閉、閉>開）を変えないようにすることは可能でしょうか？ Rashid Umarov 2010.07.21 23:08 #340 ColorCandlesDailyの インジケーターを確認する 1...272829303132333435363738394041...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
フィボナッチ・メーター」のようなツールは、とても不足しているのです。私見では、フィボナッチ・エクステンションと 同様に、0％と100％のレベルだけは最初の2つのコントロールポイントのレベルに固定し、3番目のコントロールポイントの位置には、3番目のラインとこのポイントに対して計算されたパーセンテージを0.1％の精度で表示すべきと思います。
また、「Levels」タブのフィボナッチツールのグループには、「Save」と「Load」の2つのボタンを追加してほしいです。30レベルのFiboを表示する必要がある場合もありますが、常に使用するのは不便です。チャートに散乱し、32レベルすべてを新たに入力するのは面倒です。
私の理解では、mt5 は indicator_separate_window と indicator_chart_window の2つのウィンドウのうち1つにしかインジケータを描くことができません。間違っていたら訂正してください。でも、両方のウィンドウに同時に描きたいんです。例えば、インジケータの値によってバーの 色を変えて、別ウィンドウに描画したい。各バッファがどのウィンドウに描画されるかをプリアンブルで何らかの形で指定することは可能でしょうか？こんな感じ
で、新しいパラメータが入力されます。
indicator_window - このインジケータがどのウィンドウで構築されるかを指定します。
hooray I'm not the only one. I'm joining the request that I had more than two yearshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.
私は、4でオブジェクトによってバッファを描画することができ、したがって、分離とチャートの両方の同時表示の問題を削除した場合、5指標のオブジェクトが描画されないので、客観的に希望が発生している、同意します。
私は時々、一度にいくつものセパレートを作りたくなる衝動に駆られます。
すでに2年が経過しているリクエストにも参加します。
4つ目は、オブジェクトでバッファを描画 することで、separatetとチャートでの同時表示の問題を取り除くことができれば、私はそれを支持しますが、5つ目の指標ではオブジェクトを描画しないので、客観的に見て、この願いは期限切れになります。
そう、最初から別ウィンドウで描画して いるのです。
MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 294
よくぞ言ってくれました。スコア!ありがとうございます！生活がとても楽になりました。
現在、mt5で（あるいはmt4で）ローソク足を描くと、以下のようにローソク足の本体が常に暗いため、openとcloseの区別がつきません。
ローソク足のカラーリングでローソク足の種類（開>閉、閉>開）を変えないようにすることは可能でしょうか？