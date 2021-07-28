MT5への願い - ページ 36 1...293031323334353637383940414243...117 新しいコメント Mykola Demko 2010.09.23 13:03 #351 ストラテジーテスターに マクロを搭載して、プログラム的にボタン押しを制御できれば、テスターの自由度が増して良いと思います。 Дмитрий Александрович 2010.09.23 13:21 #352 開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。 クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。 Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 削除済み 2010.09.23 13:35 #353 mrProF:開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。 クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。+1 Renat Fatkhullin 2010.09.23 14:15 #354 mrProF:開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。 クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。+100と同様に、エディターの「ナビゲーター」ウィンドウのディレクトリのコンテキストメニューにある「すべてをコンパイル」コマンドを使用します。 Sergey Gritsay 2010.09.23 14:47 #355 gumgum:ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。もう一度、書くことにした。MQは金曜日の24時まで取引しているようですが、例えばAlpariではこの情報が正しく表示されます。 Sergey Pavlov 2010.09.23 16:50 #356 mrProF: クラスが別々のファイルになっていると、常に切り替える必要があります。 異なるファイルにクラスがあるのですが、すべて一度にコンパイルされます。メインファイルのコンパイルを実行する必要があります - あるんですね。 gumgum 2010.09.23 16:53 #357 sergey1294:MQは金曜日の24時まで取引されているようですが、例えばAlpariではこの情報は正しく表示されます。 23:00まで Дмитрий Александрович 2010.09.23 17:00 #358 DC2008: クラスが別々のファイルに入っているのですが、一度にコンパイルしてしまいます。そのためには、メインファイルでコンパイルを実行する必要があります - あなたは1つ持っています。意識しています。シチュエーションメイン EA ファイル ~30 行を週に 1-3 回編集し、3 分ごとに編集するクラスを持つ 2 つのファイルを含む。しかし、EA全体をコンパイルするためには、メインファイルに切り替えてコンパイルし、その後、クラスファイルに切り替える必要があります。しかし、もしすべてをコンパイルするボタンがあれば、クラスファイルを編集してすぐにボタン1つで完了し、どこにも切り替える必要がありません。 削除済み 2010.09.24 11:14 #359 作業中は、開いている すべてのファイルを定期的に保存し、どこかのタイミングで再コンパイルする必要があります。トランザクションのようなもので、例えば、あるモジュールから別のモジュールにコードを転送し、それを修正し、トランザクションをコミットする。現在、すべてのファイルを保存するボタンがありますが、使い勝手がよくありません。Shift+F11で開いているファイルを全て書き込み、Shift+F12で開いているmql5ファイルを全てリコンパイル（もちろん書き込みも）することをお勧めします。遠く離れていて誤って押されることもありませんし、レイアウトの基準からしても、これらの機能に適していると思います。 Ruslan Khasanov 2010.10.01 17:19 #360 要望かどうかわかりませんが、、、経済カレンダー などの便利なものがターミナルにありますが、それに対するMQLのインターフェース、つまりニュースリリースの時間、重要度、通貨などを把握する機能があれば最高です。 1...293031323334353637383940414243...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。
開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。
クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。
+1
開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。
クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。
+100
と同様に、エディターの「ナビゲーター」ウィンドウのディレクトリのコンテキストメニューにある「すべてをコンパイル」コマンドを使用します。
ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。
もう一度、書くことにした。
MQは金曜日の24時まで取引しているようですが、例えばAlpariではこの情報が正しく表示されます。
クラスが別々のファイルになっていると、常に切り替える必要があります。
MQは金曜日の24時まで取引されているようですが、例えばAlpariではこの情報は正しく表示されます。
クラスが別々のファイルに入っているのですが、一度にコンパイルしてしまいます。そのためには、メインファイルでコンパイルを実行する必要があります - あなたは1つ持っています。
意識しています。
シチュエーション
メイン EA ファイル ~30 行を週に 1-3 回編集し、3 分ごとに編集するクラスを持つ 2 つのファイルを含む。しかし、EA全体をコンパイルするためには、メインファイルに切り替えてコンパイルし、その後、クラスファイルに切り替える必要があります。
しかし、もしすべてをコンパイルするボタンがあれば、クラスファイルを編集してすぐにボタン1つで完了し、どこにも切り替える必要がありません。
作業中は、開いている すべてのファイルを定期的に保存し、どこかのタイミングで再コンパイルする必要があります。トランザクションのようなもので、例えば、あるモジュールから別のモジュールにコードを転送し、それを修正し、トランザクションをコミットする。
現在、すべてのファイルを保存するボタンがありますが、使い勝手がよくありません。
Shift+F11で開いているファイルを全て書き込み、Shift+F12で開いているmql5ファイルを全てリコンパイル（もちろん書き込みも）することをお勧めします。遠く離れていて誤って押されることもありませんし、レイアウトの基準からしても、これらの機能に適していると思います。