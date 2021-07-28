MT5への願い - ページ 36

ストラテジーテスターに マクロを搭載して、プログラム的にボタン押しを制御できれば、テスターの自由度が増して良いと思います。
 
開いているファイルを すべてコンパイルするホットボタンを作ってください。
クラスが別々のファイルになっている場合、常に切り替えが必要です。
+1

 
+100

と同様に、エディターの「ナビゲーター」ウィンドウのディレクトリのコンテキストメニューにある「すべてをコンパイル」コマンドを使用します。

 
gumgum:

ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。

もう一度、書くことにした。

MQは金曜日の24時まで取引しているようですが、例えばAlpariではこの情報が正しく表示されます。


 
mrProF:
クラスが別々のファイルになっていると、常に切り替える必要があります。
異なるファイルにクラスがあるのですが、すべて一度にコンパイルされます。メインファイルのコンパイルを実行する必要があります - あるんですね。
 
sergey1294:

MQは金曜日の24時まで取引されているようですが、例えばAlpariではこの情報は正しく表示されます。


23:00まで
 
DC2008:
クラスが別々のファイルに入っているのですが、一度にコンパイルしてしまいます。そのためには、メインファイルでコンパイルを実行する必要があります - あなたは1つ持っています。

意識しています。

シチュエーション

メイン EA ファイル ~30 行を週に 1-3 回編集し、3 分ごとに編集するクラスを持つ 2 つのファイルを含む。しかし、EA全体をコンパイルするためには、メインファイルに切り替えてコンパイルし、その後、クラスファイルに切り替える必要があります。

しかし、もしすべてをコンパイルするボタンがあれば、クラスファイルを編集してすぐにボタン1つで完了し、どこにも切り替える必要がありません。

作業中は、開いている すべてのファイルを定期的に保存し、どこかのタイミングで再コンパイルする必要があります。トランザクションのようなもので、例えば、あるモジュールから別のモジュールにコードを転送し、それを修正し、トランザクションをコミットする。

現在、すべてのファイルを保存するボタンがありますが、使い勝手がよくありません。

Shift+F11で開いているファイルを全て書き込み、Shift+F12で開いているmql5ファイルを全てリコンパイル（もちろん書き込みも）することをお勧めします。遠く離れていて誤って押されることもありませんし、レイアウトの基準からしても、これらの機能に適していると思います。

 
要望かどうかわかりませんが、、、経済カレンダー などの便利なものがターミナルにありますが、それに対するMQLのインターフェース、つまりニュースリリースの時間、重要度、通貨などを把握する機能があれば最高です。
