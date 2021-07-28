MT5への願い - ページ 32

例えば、MT4でツールバーに必要なボタンがあるのに慣れているため、絶対に使わない項目があります。例えば、MT4がツールバーに必要なボタンのいくつかを備えていることに慣れたからといって、私が使うことのない項目があります。MT4で何年も仕事をしているうちに、ターミナルボタンを必要な場所に配置し、コンテキストメニューにも同じように配置するという強い反射神経が身につきました。

とにかく、コンテキストメニューの項目を短くしたいのです。そうすれば、少なくともいくらかは楽になるでしょう。それに加えて、新しいインターフェイスを使うことの違和感も、一切必要ありません。まあ、不満が出ないように、みんなが自分でメニューを調整できるようにしたいんですけどね。

 

mt5プログラムのインターフェイスを庶民のために !(プログラマではない)
---------------------------------------------------------------------

プログラマーにとっては、mt5は本当によくなったのかもしれませんね...。

しかし、ペンで取引する人間にとっては、mt4よりはるかに悪いのです。

向上

1.なぜこんなにたくさんのアイコンがあるのですか？（開けてみてギョッとした）

すべてが完璧に見える - Every PIXEL OF GRAFICS IS GOLD !))
復活させるか、mt4より小さくしてください。

アイコンの大きさに合わせて、3つのポジションを用意したほうがいい

を、今で言うところのラージサイズで。
mt4と同じサイズ - 中型
と小さく-小さく

1.1 自動売買ボタンに2つのバージョン（現状と四角形）を追加
(あまり広くない)

2.他のパネルと同じように、標準的なツールバーとして設定します。
(ファイル、表示、貼り付けなど) - つまり、残すべき銘板と隠すべき銘板を選択することが可能です。

3.独立した（空白の）ユーザーパネルを作成する - ここで、あなたは独立してできるようになります!
ターミナルで利用可能なすべてのパネルから、好きなものを追加することができます。

4.パネルをドラッグして好きな場所に移動できるようにしよう
つまり、tfパネルを標準パネルの右側に配置したいのですが、))) とまではいきません。

マクストンみたい

私は小さな...（おそらくそのような願いはすでにされている...それを行う - ので、親切になる - をお願いします。
それは多くの時間を取らないので...そしてユーザーへの利便性（もしあなたがこのコースのために
志す


私は22インチのモニターで作業しています）。

 

すべてのパネルは画面上の任意の場所にドッキングされ、カスタマイズ可能で、任意の項目を隠すことができます。

パネルの右側のボタンを押し、「カスタマイズ」を選択してみてください。

 
MT5にマルチモニターを実装してほしいです...他のプロフェッショナルなトレーディングプラットフォームと同様に。チャートは複数のモニターに配置することができました。
nekrus:
MT5にマルチモニターを実装してほしいです...他のプロフェッショナルなトレーディングプラットフォームと同様に。そのため、チャートを複数のモニターに配置することができました。
何度も話題になっていますが、まだ解決策はないようです...。
 
Renat:

すべてのパネルは画面上の任意の場所にドッキングされ、カスタマイズ可能で、任意の項目を隠すことができます。

パネル上で右クリックし、「カスタマイズ」を選択してみてください。

もちろんそうです。mt5の私のスクリーンショットを見れば、左のパネルはすでに私がカスタマイズしたものであることがわかります（不要なものは削除して隠してあります）...

アイコンの大きさがわからないのですが？ それとも、設定がわからなかっただけでしょうか？ 全部見てみたのですが・・・。

最初の投稿のptsの答えは何ですか...そして一般的に、インターフェイスを変更することは可能ですか？ それとも私は無駄に書いていますか？

mt5ビルド291

Vizard:

確かにやってみました。私のmt5のスクリーンショットを見ると、左のパネルはすでに私がカスタマイズしたものであることがわかります（不要なものを削除-非表示）。

アイコンの大きさがわからない、チューニングができない（移動させる必要がある）、アイコンの大きさがわからない、設定が見れなかっただけ？

また、一般的に、インターフェイスを変更することは可能ですか？ それとも、私は無駄なことを書いていますか？

mt5ビルド291

バッジの大きさについては、すでに問題提起されています。バッジはそのまま（少なくとも不必要に変更されることはない）...。
 
Interesting:
バッジの大きさについては、すでに問題提起されています。バッジはそのまま（少なくとも不必要に変更されることはない）...。
そうですか、残念です...。
 

MT4にはそれがあり、5桁のクォートを提供し、デフォルトでスリッページが常に8ポイントであるため、便利です。特に5桁の見積もりで8ポイントは永久にリクオートを保証するものなので、毎回手動でスリッページを駆動するのは不便です。

MetaEditorに、横方向の行番号表示、コードブロックの折りたたみ、ペアブラケットのハイライト、Notepad++で実装されている現在の行のハイライトを導入してください（添付のスクリーンショットを参照）。

drknn:

MetaEditorに、Notepad++で実装されているような、サイドラインナンバリング、折りたたみ可能なコードブロック、ペアブラケットハイライト、カレントラインハイライトを導入してください（添付スクリーンショットを参照）。


すでに話題になっていました。私の記憶では、開発者はそのようなことを拒否していました（必要な人がいれば、サードパーティのIDEを簡単に使えるということに言及しています）。
