MT5への願い - ページ 35

Rosh:
ColorCandlesDailyの インジケータを見る

また、このインディケータは、すべてのローソク足がClose<Openであると仮定して、暗い色（実線、浸水色など）でローソク足を描画します。私の提案は、ローソク足のカラーリングを追加するのではなく（これはすでに方法を知っています）、描画中にローソク足のボディタイプを保存することです。それとも、ご指摘のインジケーターにそのような情報が含まれているのに、私が見ていないのでしょうか？というのも、私の妻はいつも私のことを「男の目」、つまり「本を見るとイチモツに見える」と悪態をついているからだ。

 
お願いします。 磁性体で作るグラフィックオブジェクト 1回以上突くと捕まるので、MT4より捕まる半径を 大きくして ください。もしかしたら、MT5で半径が小さくなったのではなく、何か別のもの、例えばアルゴリズムが違うとか？とにかく...ありがとうございます。
 

書かれているかどうかわかりませんが、書かれていれば思い出します）。すべての本格的なプラットフォームには、タイムフレームチャートの代替となるものがあります：Renko、Point&Figure、RangeBars、VolumeBars、DeltaBars

なぜ、これほどまでに非標準的な期間を持つタイムフレームを豊富に作らなければならないのか、理解できないのですが、時間に縛られないバーを作ることはできません。そのような方法を、いつ、期待してもいいのでしょうか？


 
Ichor:

同じような棒術は期待できるのか、いつできるのか。

残念ながら、そうではありません。
 

すでに書かれているのかどうかわかりませんが...。ただし、そのような場合はコンパイラの警告（4のような）を出してください。

if(/*condition*/);
   return;
私のコードのバグを見つけるのに時間がかかり、4倍に慣れているため、ここがバグだとも思いませんでした。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора
ストラテジーテスターの インターフェースは非常に違和感がある。タブを飛び越え続けなければならない。

テスターでの作業の利便性を高めるために、「開始/キャンセル」の操作ボタンを、その時点でどのタブがアクティブであっても見えるように、ウィンドウ領域に配置することを提案します。これにより、タブをスクロールすることなく、いつでもテストを開始/停止することができます。

また、テスターのタブを飛び越えることなく、連続的にモニターできるように、ログのウィンドウも別に表示させる必要があります。

私は偉大なプログラマーではありませんが、Winプログラムのインターフェイスを作成するためのアイデアを持っているので、私はあなたが機能を変更する必要がないため、テスターインターフェイスコントロールの再リンクは、数時間あるいは数分を作ることを知っています。


開発者の皆さん、私の提案にご注目ください。

ありがとうございます。

開発者の皆さんへ、要望について。

私のリクエスト23172に 注目してください。

せめてHOLIDAYSの面では、何がどうできるかを考えて...。

 
そう、マーケットがクローズしていることは、トレードリクエストを 送るか、タイマーで相場がないことを分析することでしかわからないのです。少なくとも私は見つけていません。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса
Valmars:
はい、市場が閉じているかどうかを知るには、取引リクエストを 送るか、タイマーで相場がないことを分析するしかありません。少なくとも、私は見つけていません。

私はこの方法でこの問題を解決しましたが、テスターではこの機能は動作しません。Demoではすべて順調です。もしかしたら、誰かがより良い解決策を提案してくれるかもしれません。

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
 

ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。

もう一度、書くことにした。

