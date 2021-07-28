MT5への願い - ページ 35 1...282930313233343536373839404142...117 新しいコメント Vladimir 2010.07.22 00:08 #341 Rosh:ColorCandlesDailyの インジケータを見る また、このインディケータは、すべてのローソク足がClose<Openであると仮定して、暗い色（実線、浸水色など）でローソク足を描画します。私の提案は、ローソク足のカラーリングを追加するのではなく（これはすでに方法を知っています）、描画中にローソク足のボディタイプを保存することです。それとも、ご指摘のインジケーターにそのような情報が含まれているのに、私が見ていないのでしょうか？というのも、私の妻はいつも私のことを「男の目」、つまり「本を見るとイチモツに見える」と悪態をついているからだ。 x572intraday 2010.08.13 18:24 #342 お願いします。 磁性体で作るグラフィックオブジェクト 1回以上突くと捕まるので、MT4より捕まる半径を 大きくして ください。もしかしたら、MT5で半径が小さくなったのではなく、何か別のもの、例えばアルゴリズムが違うとか？とにかく...ありがとうございます。 Ichor 2010.08.19 10:07 #343 書かれているかどうかわかりませんが、書かれていれば思い出します）。すべての本格的なプラットフォームには、タイムフレームチャートの代替となるものがあります：Renko、Point&Figure、RangeBars、VolumeBars、DeltaBarsなぜ、これほどまでに非標準的な期間を持つタイムフレームを豊富に作らなければならないのか、理解できないのですが、時間に縛られないバーを作ることはできません。そのような方法を、いつ、期待してもいいのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2010.08.19 10:12 #344 Ichor:同じような棒術は期待できるのか、いつできるのか。 残念ながら、そうではありません。 Nazariy Stapyak 2010.09.22 10:08 #345 すでに書かれているのかどうかわかりませんが...。ただし、そのような場合はコンパイラの警告（4のような）を出してください。if(/*condition*/); return; 私のコードのバグを見つけるのに時間がかかり、4倍に慣れているため、ここがバグだとも思いませんでした。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора - Документация по MQL5 Andrey Dik 2010.09.23 09:15 #346 ストラテジーテスターの インターフェースは非常に違和感がある。タブを飛び越え続けなければならない。テスターでの作業の利便性を高めるために、「開始/キャンセル」の操作ボタンを、その時点でどのタブがアクティブであっても見えるように、ウィンドウ領域に配置することを提案します。これにより、タブをスクロールすることなく、いつでもテストを開始/停止することができます。また、テスターのタブを飛び越えることなく、連続的にモニターできるように、ログのウィンドウも別に表示させる必要があります。私は偉大なプログラマーではありませんが、Winプログラムのインターフェイスを作成するためのアイデアを持っているので、私はあなたが機能を変更する必要がないため、テスターインターフェイスコントロールの再リンクは、数時間あるいは数分を作ることを知っています。開発者の皆さん、私の提案にご注目ください。ありがとうございます。 削除済み 2010.09.23 09:42 #347 開発者の皆さんへ、要望について。私のリクエスト23172に 注目してください。せめてHOLIDAYSの面では、何がどうできるかを考えて...。 Валерий 2010.09.23 12:29 #348 Interesting:開発者の皆さんへ、要望について。私のリクエスト23172に 注目してください。せめてHOLIDAYSの面では、何がどうできるかを考えて...。 そう、マーケットがクローズしていることは、トレードリクエストを 送るか、タイマーで相場がないことを分析することでしかわからないのです。少なくとも私は見つけていません。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса - Документация по MQL5 Sergey Gritsay 2010.09.23 12:33 #349 Valmars: はい、市場が閉じているかどうかを知るには、取引リクエストを 送るか、タイマーで相場がないことを分析するしかありません。少なくとも、私は見つけていません。私はこの方法でこの問題を解決しましたが、テスターではこの機能は動作しません。Demoではすべて順調です。もしかしたら、誰かがより良い解決策を提案してくれるかもしれません。bool sesion(string sym) { datetime start,finish; string d1,d2; datetime date=TimeCurrent(); TimeToStruct(date,str); string ty=string(str.year); string tm=string(str.mon); string td1=string(str.day); SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish); d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES); d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES); datetime dd1 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1); datetime dd2 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2); if(date>=dd1 && date<dd2) { //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2); return(true); } //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено"); return(false); } gumgum 2010.09.23 12:53 #350 ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。もう一度、書くことにした。 1...282930313233343536373839404142...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ColorCandlesDailyの インジケータを見る
また、このインディケータは、すべてのローソク足がClose<Openであると仮定して、暗い色（実線、浸水色など）でローソク足を描画します。私の提案は、ローソク足のカラーリングを追加するのではなく（これはすでに方法を知っています）、描画中にローソク足のボディタイプを保存することです。それとも、ご指摘のインジケーターにそのような情報が含まれているのに、私が見ていないのでしょうか？というのも、私の妻はいつも私のことを「男の目」、つまり「本を見るとイチモツに見える」と悪態をついているからだ。
書かれているかどうかわかりませんが、書かれていれば思い出します）。すべての本格的なプラットフォームには、タイムフレームチャートの代替となるものがあります：Renko、Point&Figure、RangeBars、VolumeBars、DeltaBars
なぜ、これほどまでに非標準的な期間を持つタイムフレームを豊富に作らなければならないのか、理解できないのですが、時間に縛られないバーを作ることはできません。そのような方法を、いつ、期待してもいいのでしょうか？
同じような棒術は期待できるのか、いつできるのか。
すでに書かれているのかどうかわかりませんが...。ただし、そのような場合はコンパイラの警告（4のような）を出してください。私のコードのバグを見つけるのに時間がかかり、4倍に慣れているため、ここがバグだとも思いませんでした。
ストラテジーテスターの インターフェースは非常に違和感がある。タブを飛び越え続けなければならない。
テスターでの作業の利便性を高めるために、「開始/キャンセル」の操作ボタンを、その時点でどのタブがアクティブであっても見えるように、ウィンドウ領域に配置することを提案します。これにより、タブをスクロールすることなく、いつでもテストを開始/停止することができます。
また、テスターのタブを飛び越えることなく、連続的にモニターできるように、ログのウィンドウも別に表示させる必要があります。
私は偉大なプログラマーではありませんが、Winプログラムのインターフェイスを作成するためのアイデアを持っているので、私はあなたが機能を変更する必要がないため、テスターインターフェイスコントロールの再リンクは、数時間あるいは数分を作ることを知っています。
開発者の皆さん、私の提案にご注目ください。
ありがとうございます。
開発者の皆さんへ、要望について。
私のリクエスト23172に 注目してください。
せめてHOLIDAYSの面では、何がどうできるかを考えて...。
はい、市場が閉じているかどうかを知るには、取引リクエストを 送るか、タイマーで相場がないことを分析するしかありません。少なくとも、私は見つけていません。
私はこの方法でこの問題を解決しましたが、テスターではこの機能は動作しません。Demoではすべて順調です。もしかしたら、誰かがより良い解決策を提案してくれるかもしれません。
ずいぶん前に、金曜日の実際の時間は一致しないと書きました。
もう一度、書くことにした。