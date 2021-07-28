MT5への願い - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...117 新しいコメント Vitaly Murlenko 2010.07.09 09:30 #321 Interesting: すでに話題になっています。私の記憶では、開発者はそのようなことを拒否していました（必要な人がいれば、サードパーティのIDEを簡単に使えるということに言及しています）。でも、まだあるんです...。メタ・エディターは何語で書かれているのですか？ C++の可能性が高い。行番号や括弧のペアリングのハイライトなどを 追加するのは難しいですか？プログラムモジュールに既製のライブラリを差し込むだけで、あらゆる種類のテキストエディタの開発者がプラグインしています - 何年も前からそうしてきました...。それこそ、methaquotesは「全てはクライアントのために」ではなく、「全ては自分のために、一部だけクライアントのために」です :( Prival 2010.07.09 09:37 #322 グラフィカルなインターフェースへの願い。複数のグラフを一度に、例えば縦に並べる場合 赤い矢印でマークされたウィンドウの枠は、必要なスペースを占め、それはすでに小さいです。削除して、手薄にすることはできないか。セルタイプのタブがあると良いですね。で、MT4ではタブは以下のようになります。を設定できるようにするなら、必要なチャート（チャートに連動した指標）を黒丸で囲み、タブを「JPY」とすれば、早くて便利で直感的だと思うのです。セルのテンプレートは、1×1～4×4まで異なるものが可能です。Expressタブを搭載したProotype Opera。Z.Y.さん、主婦の方にもいいソリューションになると思います＾＾。）プロファイルの存在は知っているが、未完成のままでは不便だ。 Валентин 2010.07.09 21:49 #323 繰り返しになりますが、MT5のオプション（設定）で、ある日時になるとターミナルが勝手にオフになるようにしてほしいです。例えば金曜日の取引終了時。この機能を使えば、パソコンを手動でシャットダウンする必要がなくなります。金曜日の夕方（夜）は、より快適な雰囲気で過ごすことができます。(社会人EA向け) 削除済み 2010.07.09 22:01 #324 rensbit: 繰り返しになりますが、MT5のオプション（設定）で、ある日時になるとターミナルが勝手にオフになるようにしてほしいです。例えば金曜日の取引終了時。この機能を使えば、パソコンを手動でシャットダウンする必要がなくなります。金曜日の夕方（夜）は、より快適な雰囲気で過ごすことができます。(エキスパートアドバイザーを使用する場合) これは、MQL5＋WinAPIでタイマーを介して簡単に実装できます。私の記憶違いでなければ、Expert AdvisorやターミナルそのものはすでにMQL5だけでシャットダウンできるのですが...。 Renat Fatkhullin 2010.07.10 00:41 #325 drknn:それこそメタクオーターは「全てはお客様のために」ではなく「全ては自分のために、一部だけお客様のために」なんです :(解決すべき課題が山積しているので、優先順位をつけなければなりません。今はメイン端末とテスターに主力を置いています。本日、64ビット版端末をリリースしました。ステップバイステップでエディタのアップグレードにも対応していきます。 Vladimir 2010.07.10 20:01 #326 EAのヒストリー実行時にテスターのログでトレードの時間を報告することは可能でしょうか。すでにある現在の時間ではなく、過去に取引された時間という意味です。例えば 2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Time: 注文は1.00の買いで実行されました... 2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: ディールが実行されました [#2 buy ...] ... 2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ... 2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ... そして、もうひとつの発言。なぜトレードのナンバリングはいつも2から始まるのですか？ Валерий 2010.07.11 04:19 #327 gpwr:そして、もうひとつの観察。なぜトランザクションのナンバリングは常に2から始まるのですか？ なぜなら、トレード1は口座への入金だからです。 Igor Chemodanov 2010.07.11 09:53 #328 MT4で、ヒストリーセンターからデータを取得できないことがあります。MT5では、そのような問題はありません。そこで、MT5から履歴を取り出し、ユニコードからテキストに変換してMT4にイン ポートしています。MT5ではテキスト形式で記録するオプション、MT4ではunicodeでインポートするオプションがあればより良いと思います。 Slava 2010.07.12 10:57 #329 gpwr: EAのヒストリー実行時にテスターのログでトレードの時間を報告することは可能でしょうか。すでにある現在の時間ではなく、過去に取引された時間という意味です。例えば 2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Time: 注文は、...で1.00を買うことを実行しました。 2010.07.10 08:54:16 Core 1Time: ディールが実行されました [#2 buy ...] ... 2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ... 2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ... 必ずやそうします。 Vladimir 2010.07.15 04:57 #330 MQL5は、多次元配列の動的なメモリ予約という1つのことを除いて、すべてを備えたクールなものです。クラスや構造体だけでなく、このようなものも追加されることを期待していました。 int **mat = new int * [ROWS]; for (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = new int [COLS]; そうすれば、MT4でなぜかよくターミナルが切れるc++のDLライブラリで本格的な数学モデルをコーディングする必要がなくなります。私はプログラミングの専門家ではありませんが、MQL5言語の構造上、そのような構造を追加することはできないのでしょうか？既存のArrayResizeメソッドでは、配列の1次元に沿った動的割り当てのみが可能です。もちろん、MQL4でやったように、多次元配列を すべて1次元でエンコードする（arr[i][j] = arr[i*COLS+j]）という発明もできますが、それはいいことではありませんね。プログラマーでない人は言語が複雑になったと文句を言い、私のようなセミプログラマーはMQL5にはc++に近づけるための機能がさらに足りないと文句を言う、開発者のジレンマは理解できます。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 1...262728293031323334353637383940...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すでに話題になっています。私の記憶では、開発者はそのようなことを拒否していました（必要な人がいれば、サードパーティのIDEを簡単に使えるということに言及しています）。
でも、まだあるんです...。
メタ・エディターは何語で書かれているのですか？ C++の可能性が高い。行番号や括弧のペアリングのハイライトなどを 追加するのは難しいですか？プログラムモジュールに既製のライブラリを差し込むだけで、あらゆる種類のテキストエディタの開発者がプラグインしています - 何年も前からそうしてきました...。
それこそ、methaquotesは「全てはクライアントのために」ではなく、「全ては自分のために、一部だけクライアントのために」です :(
グラフィカルなインターフェースへの願い。
複数のグラフを一度に、例えば縦に並べる場合
赤い矢印でマークされたウィンドウの枠は、必要なスペースを占め、それはすでに小さいです。削除して、手薄にすることはできないか。
セルタイプのタブがあると良いですね。
で、MT4ではタブは以下のようになります。
を設定できるようにするなら、必要なチャート（チャートに連動した指標）を黒丸で囲み、タブを「JPY」とすれば、早くて便利で直感的だと思うのです。セルのテンプレートは、1×1～4×4まで異なるものが可能です。Expressタブを搭載したProotype Opera。
Z.Y.さん、主婦の方にもいいソリューションになると思います＾＾。）プロファイルの存在は知っているが、未完成のままでは不便だ。
繰り返しになりますが、MT5のオプション（設定）で、ある日時になるとターミナルが勝手にオフになるようにしてほしいです。例えば金曜日の取引終了時。この機能を使えば、パソコンを手動でシャットダウンする必要がなくなります。金曜日の夕方（夜）は、より快適な雰囲気で過ごすことができます。(エキスパートアドバイザーを使用する場合)
それこそメタクオーターは「全てはお客様のために」ではなく「全ては自分のために、一部だけお客様のために」なんです :(
解決すべき課題が山積しているので、優先順位をつけなければなりません。
今はメイン端末とテスターに主力を置いています。本日、64ビット版端末をリリースしました。
ステップバイステップでエディタのアップグレードにも対応していきます。
EAのヒストリー実行時にテスターのログでトレードの時間を報告することは可能でしょうか。すでにある現在の時間ではなく、過去に取引された時間という意味です。例えば
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Time: 注文は1.00の買いで実行されました...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: ディールが実行されました [#2 buy ...] ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ...
そして、もうひとつの発言。なぜトレードのナンバリングはいつも2から始まるのですか？
そして、もうひとつの観察。なぜトランザクションのナンバリングは常に2から始まるのですか？
EAのヒストリー実行時にテスターのログでトレードの時間を報告することは可能でしょうか。すでにある現在の時間ではなく、過去に取引された時間という意味です。例えば
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Time: 注文は、...で1.00を買うことを実行しました。
2010.07.10 08:54:16 Core 1Time: ディールが実行されました [#2 buy ...] ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ...
MQL5は、多次元配列の動的なメモリ予約という1つのことを除いて、すべてを備えたクールなものです。クラスや構造体だけでなく、このようなものも追加されることを期待していました。
int **mat = new int * [ROWS];
for (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = new int [COLS];
そうすれば、MT4でなぜかよくターミナルが切れるc++のDLライブラリで本格的な数学モデルをコーディングする必要がなくなります。私はプログラミングの専門家ではありませんが、MQL5言語の構造上、そのような構造を追加することはできないのでしょうか？既存のArrayResizeメソッドでは、配列の1次元に沿った動的割り当てのみが可能です。もちろん、MQL4でやったように、多次元配列を すべて1次元でエンコードする（arr[i][j] = arr[i*COLS+j]）という発明もできますが、それはいいことではありませんね。プログラマーでない人は言語が複雑になったと文句を言い、私のようなセミプログラマーはMQL5にはc++に近づけるための機能がさらに足りないと文句を言う、開発者のジレンマは理解できます。