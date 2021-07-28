MT5への願い - ページ 31 1...242526272829303132333435363738...117 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2010.07.04 22:09 #301 ご検討ください MQL5にインジケーターやエキスパート、スクリプトから変更できる機能の追加を提案窓際のマックスバー... プログラム制御可能な制限を設けると便利な場合がある 削除済み 2010.07.06 06:54 #302 開発者の皆様へ。私のリクエスト18097に 注目してください（このことは議論の余地があると理解していますが、それでも）。追記また、可能であれば、通常モードでテストを行う場合、最適化 結果と最適化グラフを削除するようにしてください。それとも、いつでも見られるというのは、そんな芸当なんでしょうか？ Yedelkin 2010.07.06 09:57 #303 Interesting:追記また、可能であれば、通常モードでテストを行う場合、最適化結果と最適化グラフを削除するようにしてください。それとも、いつでも見られるようにするための仕掛けなのでしょうか？ そのような提案には、異議を唱えたい。最適化後、結果を分析するために、通常モードで複数のパスを別々にチェックする必要があります（該当するパスをクリックすることで実現）。通常モードでの最初のテスト後に最適化の結果が消えて しまうと、その結果を使って作業する貴重な機会が失われてしまいます。 削除済み 2010.07.06 10:03 #304 Yedelkin: 私はこの提案に異議を唱えたい。最適化した後、通常モードで多くのパスを個別にテストして結果を分析する必要があります（該当するパスをクリックすることで実現）。通常モードでの最初のテスト後に最適化の結果が消えてしまうと、その結果を使って作業する貴重な機会が失われてしまいます。 まあ、主張しない、というのがこのセリフなのですが......＞それとも、いつでも見られるというのは、そんな芸当なのでしょうか？ Вадимус 2010.07.06 13:24 #305 1)実装されているものではなく、通常のイベントを追加する必要があります。最初に頭に浮かんだのはOnBar、OnBarClose、OnQuote、OnDomChanged...OnPositionOpened,OnPositionClosed...OnConnected,Ondisconnected...リクエストステータスの変更など2) 人間のようなドキュメントを作る、例えばここhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx。3) 「APIを大衆に届ける」 -)ps 開発者は、初心者向けのソフトを作っているか、自分がそうであるかのどちらかだと思う。 System.Data Namespace () msdn.microsoft.com The namespace provides access to classes that represent the ADO.NET architecture. //Менеджер контролирующий состояние коннекта 4.タイマーでは、次のようになります。void OnTimer() { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables / Служебные переменные //----------------------------------------------------------------------------// //****************************************************************************// // Контроль состояния соединения с сервером // //****************************************************************************// ManagerConnect.OnEventTimer(); //----------------------------------------------------------------------------// } 5OnChartEventに 以下のテキストを記述する必要があります。void OnChartEvent(const int id, // идентификатор события const long& lparam, // параметр события типа long const double& dparam, // параметр события типа double const string& sparam // параметр события типа string ) { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables / Служебные переменные //----------------------------------------------------------------------------// //****************************************************************************// // Processing user events // //****************************************************************************// if(id>CHARTEVENT_CUSTOM) //User event is received / Получено пользовательское событие { //Выводим текстовое сообщение о событии в комментарий Comment("User Event ",sparam); if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+1) //Соединеие с сервером востановлено
        {
         //тут обрабатываем все что нам нужно
        }
      if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+2) //Соединеие с сервером потеряно
        {
         //тут обрабатываем все что нам нужно
        }
     }
//----------------------------------------------------------------------------//
  }
ご検討ください
MQL5にインジケーターやエキスパート、スクリプトから変更できる機能の追加を提案
窓際のマックスバー...
プログラム制御可能な制限を設けると便利な場合がある
また、可能であれば、通常モードでテストを行う場合、最適化 結果と最適化グラフを削除するようにしてください。
それとも、いつでも見られるというのは、そんな芸当なんでしょうか？
また、可能であれば、通常モードでテストを行う場合、最適化結果と最適化グラフを削除するようにしてください。
それとも、いつでも見られるようにするための仕掛けなのでしょうか？
そのような提案には、異議を唱えたい。最適化後、結果を分析するために、通常モードで複数のパスを別々にチェックする必要があります（該当するパスをクリックすることで実現）。通常モードでの最初のテスト後に最適化の結果が消えて しまうと、その結果を使って作業する貴重な機会が失われてしまいます。
私はこの提案に異議を唱えたい。最適化した後、通常モードで多くのパスを個別にテストして結果を分析する必要があります（該当するパスをクリックすることで実現）。通常モードでの最初のテスト後に最適化の結果が消えてしまうと、その結果を使って作業する貴重な機会が失われてしまいます。
まあ、主張しない、というのがこのセリフなのですが......＞それとも、いつでも見られるというのは、そんな芸当なのでしょうか？
もちろん、OnChartEventにイベントを渡さず、クラス内で直接処理することも可能です（ベースまたは子孫のいずれでも）。しかし、この方法であっても、OnChartEventへの参照を残すことをお勧めします。なぜなら、他のチャートにイベントを伝える必要があるかもしれないからです...:)
もちろん、OnChartEventにイベントを渡さず、クラス内で直接処理することも可能です（ベースまたは子孫のいずれでも）。しかし、この方法であっても、OnChartEventへの参照を残すことをお勧めします。なぜなら、他のチャートにイベントを伝える必要があるかもしれないからです...:)
CMqlManagerConnect クラスを自分で書いたのですか？ サーバーへの接続を失ったときのサーバー列挙の解決策はありますか？