MT5への願い - ページ 27

DrDemon 2010.04.26 20:56 #261

GarF1eld:

こんにちは。

Марат 2010.04.26 22:33 #263

Anton 2010.04.27 13:20 #264

marat_a:

Марат 2010.04.29 23:01 #265

antt:

x572intraday 2010.04.30 13:03 #266

x572intraday 2010.05.05 21:30 #267

シグナルエディタに、マーケットチャートの値だけでなく、標準的な指標の値でもアラートを設定できる機能を追加することは可能でしょうか。人類はあなたに感謝するでしょう。

Renat Fatkhullin 2010.05.05 22:03 #268

x100intraday:

Andrey Dik 2010.05.05 22:04 #269

MetaDriver:

Вадим 2010.05.05 22:37 #270

joo:
スタイラーを カスタマイズできるようにしたい!
中括弧の配置が本当に気に入らないし、すべてのループの前にこれはいらない。
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
あと、読みやすくするために「=」の前後にスペースが欲しいです :)
あと、デバッガーモードで、変数や式にマウスポインタを合わせたときに、現在の値がツールチップに表示されるようにしたいのが本音です。そうでなければ、ポップアップさせるたびにウォッチリストに入力する必要があります。また、ウォッチリストでも変数の値は変わりません（見つけられませんでした）。
MetaEditorで行番号を付けられるようにお願いしたい、便利なものです
MetaEditorの行番号表示、とても便利なので、要望を支持します。どのようなプログラミング環境の後でも、見ないのは珍しいことです。
Fiboグリッドについて、もう一つ大きな要望があります。
MT4では、Shiftキーを押しながらグリッドの角を引っ張ると、レベルが水平に描画されるので、グリッドをコンパクトに表示したいが、チャート全体に引き伸ばしたくない場合に非常に便利です。隅っこのどこかに顔を出し、場所を取らない。
MT5でShiftキーを押しながらコーナーを引っ張ると、グリッドが水平方向と垂直方向に比例して圧縮・解凍され、線として表示されます。なぜ？必要な時に選択肢が思い浮かばない。以前のように作ってください。
Fiboグリッドについて、もう一つ大きな要望があります。
MT4では、Shiftキーを押しながらグリッドの角を引っ張ると、レベルが水平に描画されるので、グリッドをチャート全体に引き伸ばさず、コンパクトに表示したい場合に非常に便利です。隅っこのどこかに顔を出し、場所を取らない。
MT5でShiftキーを押しながらコーナーを引っ張ると、グリッドが水平・垂直に比例して圧縮・伸長され、線として表示されます。なぜ？必要な時に選択肢が思い浮かばない。以前のように作ってください。
必ず直します。次のビルドでは、MT4と同様の動作になる予定です。
ありがとうございました。
また、MT4にあったように「作成後にオブジェクトをハイライト する」というオプションを設定に追加していただきたいです。
作成後にオブジェクトを選択するのは、助けになるというより、邪魔になる。私は定期的に複数の作業済みオブジェクトを削除する必要があるのですが、削除ボタンを忘れてコンテキストメニューから1つずつオブジェクトを削除するか、いつも「すべてのオブジェクトの選択を解除」項目を使って必要なものだけを選択して一括削除しています。だからこそ、MT4と同じように、この動作が必要な人がチェックを入れられるようにお願いしたいです。
ありがとうございます。
詐欺的な取引業者（名前は伏せます）なのか、そちらの見落としなのか分かりませんが、10社ほどの証券会社の中でこのような不具合があるのはここだけだと100％断言できます。MT5ではどうなっているかわかりませんが、この問題がMT5で発生しないことを願いつつ、MT4の例を持ってきました。
何が見えるのか？チャート上では全て正しく、指値注文まで価格が動いていませんが、この証券会社のティックチャート上では1ポイントのギャップがあり、市場は1ポイント注文を逃しています（ティックチャートに沿って注文実行を 確認する必要がありますが、この場合は届かず、市場があと1ポイント下がればOKです）。
これが詐欺的な取引業者（名前は伏せます）なのか、それともお客様側の見落としなのかは分かりませんが、100％言えることは、10社ほどの証券会社のうち、1社だけがこのような不具合を抱えているということです。MT5ではどうなっているかわかりませんが、この問題がMT5で発生しないことを願いつつ、MT4の例を持ってきました。
何が見えるのか？チャート上では全て正しく、価格は指値注文に到達していますが、この証券会社のティックチャート上では1ポイントのギャップがあり、市場は1ポイント注文を逃しています（ティックチャートに沿って注文実行を確認する必要がありますが、この場合は到達せず、市場がさらに1ポイント下がった場合のみとなります）。
買い指値を0.7263に設定すると、この注文はAsk価格が0.7263と同じか下回るときに発動されます。ティックチャートで見ると、Ask価格は0.7264にしか到達しておらず、トリガーまでちょうど1ピップ足りない状態です。
状況は非常にシンプルで、BidとAskのトリガー価格が混在しており、チャート上のBid（AskではなくBid）価格をBUY指値注文のトリガー価格とした場合です。
ここにはケミストリーがない。
うんうん、大賛成。チャートのアナログ化（空白のみ）については、今と比べれば良いアイデアだと思います。
しかし、さらに良いのは、最終的に通常の「ユーザー」ウィンドウを作成し、どのチャートにも縛られず、mql5-プログラムウィンドウを作成し、自由に描画し、グラフィカルな要素やコントロールを追加することができることでしょう。...........
持続する。要するに、このようなウィンドウは、collor型の2次元配列になる。それだけです。ユーザーは、例えばこんなことをした。
と、ピクセルサイズの赤い点が画面に表示されます。
持続する。要するに、このようなウィンドウは、collor型の2次元配列になる。それだけです。ユーザーは、例えばこんなことをした。
と、ピクセルサイズの赤い点が画面に表示されます。