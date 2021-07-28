MT5への願い - ページ 38

すでにいくつかのビルドでは経済ニュースが表示されていますが、最新のビルドではこれらのニュースがチェックボックスの形でチャートに表示されます。

先走りかもしれませんが、すべてがこのままだと、mql-interfaceは不便になりますね。

1 イベントというオブジェクトがヘルプに見当たらないのですが、どうすればこれらのオブジェクトのリストを入手できますか？

2 シンボルによって各チャートの表示が異なる（プロファイルニュース）ことは理解できました。 ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") を使ってみましたが、指標にしか効きません。そして、すべてのニュースについて、たくさんのチャートを解析する必要があります。

経済カレンダー」タブに表示されるチャートに正確にアクセスできるとより便利だと思います、特にセルの保存が重要です。

PS 繰り返しになりますが、チャートのニュースチェックボックスをオフにする必要がない場合、どのようにすればよいのでしょうか？
 
経済カレンダー 表で右ボタンを押す。あるんです。たしかに、何でもかんでも有効化／無効化できるのは魅力的ですね。
 
MTを閉じて、チェックボックスを定位置に開き、いつも手でちぎるのは不便です。

表示する、しないのプリセットが必要。

 
表示する、しないのプリセットが必要。

同意
 
表示する、しないのプリセットが必要。

カレンダーメニュー→グラフに表示→自動更新オフ。
1ヘルプでイベントのようなオブジェクトを見つけられませんでしたが、これらの特定のオブジェクトのリストを取得するにはどうすればよいですか？

グラフィカル？OBJ_EVENT?
 
グラフィック？OBJ_EVENT?
 
カレンダーメニュー→グラフに表示→自動更新オフ。
ありがとうございます。チャートのプロパティで見ていたものの、そこでやった方が理にかなっていますね。
 

接続状態TERMINAL_CONNECTEDの ように、「市場開放/閉鎖」状態フラグが欲しいです。

今は市場が閉じて いますが、接続はできているので、この状況をフィルターにかけることはできません。

そのため、タイマーのExpert Advisorがログを様々なゴミで埋めてしまうのです。

ちなみに、MT4でも同じ問題があり、このコマンドでループしたスクリプトをフィルタリングする方法がありません。

 
接続状態TERMINAL_CONNECTEDの ように、「市場開放/閉鎖」状態フラグが欲しいです。

現在、市場は閉鎖されていますが、接続は可能ですので、この状況をフィルターすることはできません。

そのため、タイマーのEAがログを様々なゴミで埋めてしまうのです。

ちなみに、MT4でも同じ問題で、このコマンドでループしたスクリプトをフィルタリングする方法がありません。


このような状況を捕捉するために以下のコードを書きましたが、デモ口座では 完璧に動作するものの、Strategy Testerでは断固として動作しないのです。

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)return(true);

   return(false);
  }
