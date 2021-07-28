MT5への願い - ページ 38 1...313233343536373839404142434445...117 新しいコメント Mykola Demko 2010.10.15 21:21 #371 すでにいくつかのビルドでは経済ニュースが表示されていますが、最新のビルドではこれらのニュースがチェックボックスの形でチャートに表示されます。先走りかもしれませんが、すべてがこのままだと、mql-interfaceは不便になりますね。1 イベントというオブジェクトがヘルプに見当たらないのですが、どうすればこれらのオブジェクトのリストを入手できますか？2 シンボルによって各チャートの表示が異なる（プロファイルニュース）ことは理解できました。 ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") を使ってみましたが、指標にしか効きません。そして、すべてのニュースについて、たくさんのチャートを解析する必要があります。経済カレンダー」タブに表示されるチャートに正確にアクセスできるとより便利だと思います、特にセルの保存が重要です。 PS 繰り返しになりますが、チャートのニュースチェックボックスをオフにする必要がない場合、どのようにすればよいのでしょうか？ Konstantin Gruzdev 2010.10.15 21:33 #372 Urain:PS 繰り返しになりますが、チャートのニュースフラグを消す必要がない場合、どのように消すのでしょうか？経済カレンダー 表で右ボタンを押す。あるんです。たしかに、何でもかんでも有効化／無効化できるのは魅力的ですね。 Mykola Demko 2010.10.15 21:43 #373 Lizar: 経済カレンダー表で右ボタンを押す。あるんです。たしかに、何でもかんでも有効化／無効化できるのは魅力的ですね。MTを閉じて、チェックボックスを定位置に開き、いつも手でちぎるのは不便です。表示する、しないのプリセットが必要。 Konstantin Gruzdev 2010.10.15 21:58 #374 Urain: MTを閉じて、チェックボックスを開いた状態、常に手でちぎる必要があるのは不便。 表示する、しないのプリセットが必要。 同意 Renat Fatkhullin 2010.10.15 22:04 #375 Urain:MTを閉じて、チェックボックスを開いた状態、常に手でちぎる必要があるのは不便。表示する、しないのプリセットが必要。 カレンダーメニュー→グラフに表示→自動更新オフ。 削除済み 2010.10.15 22:11 #376 Urain:1ヘルプでイベントのようなオブジェクトを見つけられませんでしたが、これらの特定のオブジェクトのリストを取得するにはどうすればよいですか？ グラフィカル？OBJ_EVENT? Mykola Demko 2010.10.15 22:48 #377 gip: グラフィック？OBJ_EVENT? Mykola Demko 2010.10.15 22:50 #378 Renat: カレンダーメニュー→グラフに表示→自動更新オフ。 ありがとうございます。チャートのプロパティで見ていたものの、そこでやった方が理にかなっていますね。 Mykola Demko 2010.10.16 21:36 #379 接続状態TERMINAL_CONNECTEDの ように、「市場開放/閉鎖」状態フラグが欲しいです。今は市場が閉じて いますが、接続はできているので、この状況をフィルターにかけることはできません。そのため、タイマーのExpert Advisorがログを様々なゴミで埋めてしまうのです。ちなみに、MT4でも同じ問題があり、このコマンドでループしたスクリプトをフィルタリングする方法がありません。 Sergey Gritsay 2010.10.16 21:55 #380 Urain:接続状態TERMINAL_CONNECTEDの ように、「市場開放/閉鎖」状態フラグが欲しいです。現在、市場は閉鎖されていますが、接続は可能ですので、この状況をフィルターすることはできません。そのため、タイマーのEAがログを様々なゴミで埋めてしまうのです。 ちなみに、MT4でも同じ問題で、このコマンドでループしたスクリプトをフィルタリングする方法がありません。このような状況を捕捉するために以下のコードを書きましたが、デモ口座では 完璧に動作するものの、Strategy Testerでは断固として動作しないのです。bool sesion(string sym) { datetime start,finish; string d1,d2; datetime date=TimeCurrent(); TimeToStruct(date,str); string ty=string(str.year); string tm=string(str.mon); string td1=string(str.day); SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish); d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES); d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES); datetime dd1 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1); datetime dd2 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2); if(date>=dd1 && date<dd2)return(true); return(false); } Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 1...313233343536373839404142434445...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すでにいくつかのビルドでは経済ニュースが表示されていますが、最新のビルドではこれらのニュースがチェックボックスの形でチャートに表示されます。
先走りかもしれませんが、すべてがこのままだと、mql-interfaceは不便になりますね。
1 イベントというオブジェクトがヘルプに見当たらないのですが、どうすればこれらのオブジェクトのリストを入手できますか？
2 シンボルによって各チャートの表示が異なる（プロファイルニュース）ことは理解できました。 ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") を使ってみましたが、指標にしか効きません。そして、すべてのニュースについて、たくさんのチャートを解析する必要があります。
経済カレンダー」タブに表示されるチャートに正確にアクセスできるとより便利だと思います、特にセルの保存が重要です。PS 繰り返しになりますが、チャートのニュースチェックボックスをオフにする必要がない場合、どのようにすればよいのでしょうか？
経済カレンダー表で右ボタンを押す。あるんです。たしかに、何でもかんでも有効化／無効化できるのは魅力的ですね。
MTを閉じて、チェックボックスを定位置に開き、いつも手でちぎるのは不便です。
表示する、しないのプリセットが必要。
1ヘルプでイベントのようなオブジェクトを見つけられませんでしたが、これらの特定のオブジェクトのリストを取得するにはどうすればよいですか？
グラフィック？OBJ_EVENT?
カレンダーメニュー→グラフに表示→自動更新オフ。
接続状態TERMINAL_CONNECTEDの ように、「市場開放/閉鎖」状態フラグが欲しいです。
今は市場が閉じて いますが、接続はできているので、この状況をフィルターにかけることはできません。
そのため、タイマーのExpert Advisorがログを様々なゴミで埋めてしまうのです。
ちなみに、MT4でも同じ問題があり、このコマンドでループしたスクリプトをフィルタリングする方法がありません。
このような状況を捕捉するために以下のコードを書きましたが、デモ口座では 完璧に動作するものの、Strategy Testerでは断固として動作しないのです。