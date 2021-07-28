MT5への願い - ページ 28 1...212223242526272829303132333435...117 新しいコメント Павел 2010.05.05 23:44 #271 また昔の問題か。MT5ではプロファイルを切り替えるとウィンドウが切り替わります。チャートウィンドウを必要なように配置し、別のプロファイルに切り替えてから元に戻すと、またウィンドウが縦か横に並べられ、完全にカオス状態です。みんな、もうこんな生活には耐えられないぞ!!! Aleksandr Gavrilov 2010.05.06 00:22 #272 繰り返しかもしれませんが（既にどなたかが書かれていたら）、ロット選択の右側に注文を開くと、フリーマージンの割合で選択できるウィンドウがうっすらと表示されるのですが、これはどうなんでしょう。この2つはどちらも互いに依存し合い、手動で何を変更するかによって、それぞれが自動的に変更されることになります（ご理解いただけたでしょうか）。 x572intraday 2010.05.06 13:29 #273 Renat писал(а) # :買い指値を0.7263に設定しました。この注文はAsk価格が0.7263と等しいかそれより低いときに発動されます。ティックチャートで見ると、Ask価格は0.7264にしか到達しておらず、トリガーまでちょうど1ピップ足りない状態です。 状況は非常にシンプルで、BidとAskのトリガー価格が混在しており、チャート上のBid（AskではなくBid）価格をBUY指値注文のトリガー価格とした場合です。ここにはケミストリーがない。では、改めて説明します。ティックチャートのBidとAskが鼻の穴と鼻の穴で一致する、これが1つの特徴です。そして2つ目、確かにBidとAskを混同していないかもしれない、私は長年MTを使用している。ありえませんが、多分、あなたはチャート上で買い指値の後ろに隠れたアスクラインを見たことがないのでしょう - 多分、それがあなたの意見では、「とても簡単」な理由なのでしょう？いつからBidとAskの価格がティックチャート上の数値と一致しなくなったのですか？チャート表はある厨房のもの、ティックチャートは別の厨房のものという感じ...。これは森も同じです。このペアのスプレッドは、Market Watchのウィンドウの読みで判断すると、一般的に6p.p.である。したがって、それは嘘ティックチャートではなく、チャートチャート1であるという結論は、ビッドとアスクの間の差はわずか5 p.であるので、なぜ彼らの王国でこのような混乱ですか？ Renat Fatkhullin 2010.05.06 13:38 #274 x100intraday: では、改めて説明します。ティックチャートとチャートのBidとAskが鼻の穴と鼻の穴で一致する、これが1つの特徴です。そして2つ目、確かにBidとAskを混同することはできませんでした、私は何年もMTを使っています。ありえませんが、多分、あなたはチャート上で買い指値の後ろに隠れたアスクラインを見たことがないのでしょう - 多分、それがあなたの意見では、「とても簡単」な理由なのでしょう？いつからBidとAskの価格がティックチャート上の数値と一致しなくなったのですか？チャート図がある厨房のもので、ティックチャートが別の厨房のものという感じ...。これは森も同じです。このペアのスプレッドは、Market Watchのウィンドウの読みで判断すると、一般的に6p.p.である。したがって、BidとAskの差が5pしかないので、嘘をついているのはティックチャートではなく、チャートチャートの方だという結論になり、なぜこれが彼らの王国でこんなに混乱するのかというと、彼ら次第というか、それ以外ないのです。ティックチャートのBidはチャートと一致し、発動価格も、63 BUY LIMITの発動価格は64 ASKの価格より下にあります。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。ひとつを除いては、誤解を招くようなことはありません。その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。 x572intraday 2010.05.06 13:53 #275 Renat писал(а) # : ティックチャートのBidはチャートと一致し、発動価格も一致、発動価格63 BUY LIMITは64 ASK価格より下にある。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。ひとつを除いて、間違いはない--あなたは誤解を招いている。その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。 では、なぜ導入され、長い間定着していた用語が、今見ているものと矛盾しているのでしょうか？ティックチャートと一般チャートの両方に発動価格があると主張されていますが、ではなぜ発動価格はAskのものと呼ばれ、一致しないこともある以上、正確には発動価格ではないのでしょうか。 Askの価格をアクティベーション価格と考えず、異なる価格であることを意識したことがないのは私だけでしょうか、それとももっと多いのでしょうか？ここで気になるのが...。どういう意味でスケールの話なのか......理解できない。TFということであれば、最も正確なものであるM1、単純に誤差が許されない、ただし、AskとBidを除いて、高いTFでの誤差は観測されていないが、そういうことではないのである。左の写真のスケール設定の話なら、私は遊んだことがないので論外です。 ただ、ティックチャート上でAsk価格と発動価格が一致すると、買い注文（63＆63）が発動されますが、一般チャートの赤線は既に62になっていることが判明しました。用語的には、この価格をアクティベーション・プライスと呼ぶが、数値的には、一般的なチャートでは、オーバー・アクティベーション・プライスとなる。 Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 00:15 #276 なぜ、2つのMT5作業フォルダを発明したのか、どなたか教えてください。 すべてがインストールされたその場所に1つ...。そして2つ目の「クローン」は、地理の反対側にある、隠しディレクトリに、何の変哲もない長い名前で存在する......。誰か、この素晴らしいアイデアに本当に納得し、ワクワク、ドキドキしている人はいないのか？ Renat Fatkhullin 2010.05.13 00:47 #277 Shurik740: この素晴らしいアイデアに、本当に納得し、喜んでいる人はいるのだろうか？マイクロソフトとVista以降のセキュリティ強化に感謝します。端末が以前のバージョンのOS（Vista以下）で動作していること、または完全な管理者権限（UACがオフ）で動作していることを検知すると、そのディレクトリにすべてのデータが保存されます。また、ターミナルや エディタを起動 する際に、/portableスイッチで強制的にこのモードを有効にすることができます。ターミナルがパーミッションの制限されたシステムでの起動を検出した場合、データフォルダをユーザーディレクトリに移動します（そうしないと自分のディレクトリには何も書き込めません）。 Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 00:57 #278 Renat:端末がアクセス権を制限されたシステムでの起動を検出した場合、データフォルダをユーザーディレクトリに転送します（そうしないと自分のディレクトリには何も書き込めません）。 では、なぜMT4ではこの問題が発生しないのでしょうか？同じようにできるのでしょうか？ それとも、システムをアンインストールして、別フォルダにインストールすれば解決するのでしょうか・・・？ Bars 2010.05.16 01:02 #279 MT4、MT5端末の開発者の方々へ。 トレーダーだけでなく、他のPCユーザーも、マトリックスサイズが19インチから32インチ以上の新しいワイドスクリーン液晶に移行しています。ツールチャートウィンドウのフォーマットの問題に常に直面しています。この問題はMQターミナルに起因するものですが、ワイドスクリーンモニタでは特に緊急性が高くなっています。ターミナルでは、ウィンドウの「カスケード」配置のみが正しく表示されます。縦型」「横型」の窓の配置は、2窓と3窓が開いているときのみ正しい配置になります。複数の ウィンドウを開いている場合は、「グリッド」モードでのみ配置されます。Verticalモードで5～6個のウィンドウを操作する必要があるため、常に手動で並べたり整列させたりする必要があるのです。特に驚いたのは、MT4にはなかった最小化ウィンドウのフォーマットをMT5でも行えることで、MT4ではそのような必然性がなかったのです。 MT4とMT5で、「Grid」モードの追加と「Vertical」「Horizontal」モードの訂正をお願いします。また、MT5で最小化したウィンドウの書式を除外する。 削除済み 2010.05.16 03:03 #280 Renat: ティックチャートのBidはチャートと一致しており、起動価格も同様で、63 BUY LIMITの起動価格は64 ASKの価格より低くなっています。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。一つを除いて間違いはない-あなたが大騒ぎしているのです。その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。返信に元のスクリーンショットを使用した際、意図的にTradingウィンドウを隠したのでしょうか？そこで現在の価格を見てください。すなわち65。チャート上では63ですが、あなたはそれに異議を唱え、ティックチャート上では64となり、あなたはもはやそれに異議を唱えず、「トレード」ウィンドウで- 65.で、その後、全員中傷してるのはどっちなんだ？これはスクリーンショットで、3カ所とも（赤の下線）価格が同じになっています。ただし、保留中の指値買いではなく、トリガーされた成行買いなので、価格はAskではなくBidとなる。しかし、この場合、3か所とも価格はまったく同じであるはずだから、問題ないだろう。しかし、元のスクリーンショットから判断すると、少なくとも2箇所は異なっています。ケミストリーは、おそらく本当にないのでしょう。しかし、MT4でのモールドはどうでしょうか？ 1...212223242526272829303132333435...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また昔の問題か。MT5ではプロファイルを切り替えるとウィンドウが切り替わります。
チャートウィンドウを必要なように配置し、別のプロファイルに切り替えてから元に戻すと、またウィンドウが縦か横に並べられ、完全にカオス状態です。
みんな、もうこんな生活には耐えられないぞ!!!
買い指値を0.7263に設定しました。この注文はAsk価格が0.7263と等しいかそれより低いときに発動されます。ティックチャートで見ると、Ask価格は0.7264にしか到達しておらず、トリガーまでちょうど1ピップ足りない状態です。
状況は非常にシンプルで、BidとAskのトリガー価格が混在しており、チャート上のBid（AskではなくBid）価格をBUY指値注文のトリガー価格とした場合です。
ここにはケミストリーがない。
では、改めて説明します。ティックチャートのBidとAskが鼻の穴と鼻の穴で一致する、これが1つの特徴です。そして2つ目、確かにBidとAskを混同していないかもしれない、私は長年MTを使用している。ありえませんが、多分、あなたはチャート上で買い指値の後ろに隠れたアスクラインを見たことがないのでしょう - 多分、それがあなたの意見では、「とても簡単」な理由なのでしょう？
いつからBidとAskの価格がティックチャート上の数値と一致しなくなったのですか？チャート表はある厨房のもの、ティックチャートは別の厨房のものという感じ...。これは森も同じです。
このペアのスプレッドは、Market Watchのウィンドウの読みで判断すると、一般的に6p.p.である。したがって、それは嘘ティックチャートではなく、チャートチャート1であるという結論は、ビッドとアスクの間の差はわずか5 p.であるので、なぜ彼らの王国でこのような混乱ですか？
では、改めて説明します。ティックチャートとチャートのBidとAskが鼻の穴と鼻の穴で一致する、これが1つの特徴です。そして2つ目、確かにBidとAskを混同することはできませんでした、私は何年もMTを使っています。ありえませんが、多分、あなたはチャート上で買い指値の後ろに隠れたアスクラインを見たことがないのでしょう - 多分、それがあなたの意見では、「とても簡単」な理由なのでしょう？
いつからBidとAskの価格がティックチャート上の数値と一致しなくなったのですか？チャート図がある厨房のもので、ティックチャートが別の厨房のものという感じ...。これは森も同じです。
このペアのスプレッドは、Market Watchのウィンドウの読みで判断すると、一般的に6p.p.である。したがって、BidとAskの差が5pしかないので、嘘をついているのはティックチャートではなく、チャートチャートの方だという結論になり、なぜこれが彼らの王国でこんなに混乱するのかというと、彼ら次第というか、それ以外ないのです。
ティックチャートのBidはチャートと一致し、発動価格も、63 BUY LIMITの発動価格は64 ASKの価格より下にあります。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。
ひとつを除いては、誤解を招くようなことはありません。
その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。
ティックチャートのBidはチャートと一致し、発動価格も一致、発動価格63 BUY LIMITは64 ASK価格より下にある。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。
ひとつを除いて、間違いはない--あなたは誤解を招いている。
その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。
では、なぜ導入され、長い間定着していた用語が、今見ているものと矛盾しているのでしょうか？ティックチャートと一般チャートの両方に発動価格があると主張されていますが、ではなぜ発動価格はAskのものと呼ばれ、一致しないこともある以上、正確には発動価格ではないのでしょうか。
Askの価格をアクティベーション価格と考えず、異なる価格であることを意識したことがないのは私だけでしょうか、それとももっと多いのでしょうか？ここで気になるのが...。
どういう意味でスケールの話なのか......理解できない。TFということであれば、最も正確なものであるM1、単純に誤差が許されない、ただし、AskとBidを除いて、高いTFでの誤差は観測されていないが、そういうことではないのである。左の写真のスケール設定の話なら、私は遊んだことがないので論外です。
ただ、ティックチャート上でAsk価格と発動価格が一致すると、買い注文（63＆63）が発動されますが、一般チャートの赤線は既に62になっていることが判明しました。用語的には、この価格をアクティベーション・プライスと呼ぶが、数値的には、一般的なチャートでは、オーバー・アクティベーション・プライスとなる。
すべてがインストールされたその場所に1つ...。
そして2つ目の「クローン」は、地理の反対側にある、隠しディレクトリに、何の変哲もない長い名前で存在する......。
誰か、この素晴らしいアイデアに本当に納得し、ワクワク、ドキドキしている人はいないのか？
この素晴らしいアイデアに、本当に納得し、喜んでいる人はいるのだろうか？
マイクロソフトとVista以降のセキュリティ強化に感謝します。
端末が以前のバージョンのOS（Vista以下）で動作していること、または完全な管理者権限（UACがオフ）で動作していることを検知すると、そのディレクトリにすべてのデータが保存されます。また、ターミナルや エディタを起動 する際に、/portableスイッチで強制的にこのモードを有効にすることができます。
ターミナルがパーミッションの制限されたシステムでの起動を検出した場合、データフォルダをユーザーディレクトリに移動します（そうしないと自分のディレクトリには何も書き込めません）。
端末がアクセス権を制限されたシステムでの起動を検出した場合、データフォルダをユーザーディレクトリに転送します（そうしないと自分のディレクトリには何も書き込めません）。
それとも、システムをアンインストールして、別フォルダにインストールすれば解決するのでしょうか・・・？
MT4、MT5端末の開発者の方々へ。
トレーダーだけでなく、他のPCユーザーも、マトリックスサイズが19インチから32インチ以上の新しいワイドスクリーン液晶に移行しています。ツールチャートウィンドウのフォーマットの問題に常に直面しています。この問題はMQターミナルに起因するものですが、ワイドスクリーンモニタでは特に緊急性が高くなっています。ターミナルでは、ウィンドウの「カスケード」配置のみが正しく表示されます。縦型」「横型」の窓の配置は、2窓と3窓が開いているときのみ正しい配置になります。複数の ウィンドウを開いている場合は、「グリッド」モードでのみ配置されます。Verticalモードで5～6個のウィンドウを操作する必要があるため、常に手動で並べたり整列させたりする必要があるのです。特に驚いたのは、MT4にはなかった最小化ウィンドウのフォーマットをMT5でも行えることで、MT4ではそのような必然性がなかったのです。
MT4とMT5で、「Grid」モードの追加と「Vertical」「Horizontal」モードの訂正をお願いします。また、MT5で最小化したウィンドウの書式を除外する。
ティックチャートのBidはチャートと一致しており、起動価格も同様で、63 BUY LIMITの起動価格は64 ASKの価格より低くなっています。ASK価格はティックチャートでは明確に表示されますが、メインチャートではスケールが使用されているため、おそらく活性化価格線の後ろに隠れています（含まれていた場合）。
一つを除いて間違いはない-あなたが大騒ぎしているのです。
その効果を最大限にするためには、実際の価格を見るのではなく、月足チャートを開き、そのチャート上でレンダリングされる+pipsをキャッチすることをお勧めします。
返信に元のスクリーンショットを使用した際、意図的にTradingウィンドウを隠したのでしょうか？
そこで現在の価格を見てください。すなわち65。チャート上では63ですが、あなたはそれに異議を唱え、ティックチャート上では64となり、あなたはもはやそれに異議を唱えず、「トレード」ウィンドウで- 65.
で、その後、全員中傷してるのはどっちなんだ？
これはスクリーンショットで、3カ所とも（赤の下線）価格が同じになっています。ただし、保留中の指値買いではなく、トリガーされた成行買いなので、価格はAskではなくBidとなる。
しかし、この場合、3か所とも価格はまったく同じであるはずだから、問題ないだろう。しかし、元のスクリーンショットから判断すると、少なくとも2箇所は異なっています。
ケミストリーは、おそらく本当にないのでしょう。しかし、MT4でのモールドはどうでしょうか？