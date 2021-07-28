MT5への願い - ページ 117

タブの色を操作するAPIを追加し、EAやインジケーターで制御できるようにし、視認性を高める案もある。また、このタブを縦に配置することで、小さな画面でも多くのタブを開き、簡単に切り替えられるようにする提案もあります。

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

ストラテジーテスターで動作しないのはなぜですか？

ストラテジーテスターでこの機能を実現する予定はありますか？

