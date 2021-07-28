MT5への願い - ページ 117 1...110111112113114115116117 新しいコメント Nikolay Kuznetsov 2021.07.27 16:45 #1161 タブの色を操作するAPIを追加し、EAやインジケーターで制御できるようにし、視認性を高める案もある。また、このタブを縦に配置することで、小さな画面でも多くのタブを開き、簡単に切り替えられるようにする提案もあります。 Igor_Gagarin 2021.07.28 07:42 #1162 https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate ストラテジーテスターで動作しないのはなぜですか？ ストラテジーテスターでこの機能を実現する予定はありますか？ Документация по MQL5: Сетевые функции / SocketCreate www.mql5.com SocketCreate - Сетевые функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...110111112113114115116117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
