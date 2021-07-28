MT5への願い - ページ 79 1...727374757677787980818283848586...117 新しいコメント Olegs Kucerenko 2011.10.03 12:34 #781 joo:MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)MetaQuotesは、おそらく私があえてVPSでEAをホストする唯一の会社です（自分のサーバーがあれば別ですが）。 このVPSがどんなものかを理解するために、テストアクセスを注文しました。どんなことに気をつければいいのでしょうか？ Andrey Dik 2011.10.03 13:55 #782 Karlson: サードパーティ製サーバーの何が気に入らないのか？注意することは？なぜなら、これらのサーバーの所有者は、サーバーにアクセスすることができ、したがって、あなたのEAにアクセスすることができるからです。そして、MetaQuotesにとって、他人のEAはタブーであり、名誉の問題なのです。これは非常に乱暴で下品な言い方ですが、そういうことなのです。 Olegs Kucerenko 2011.10.03 14:53 #783 joo:なぜなら、これらのサーバーの所有者は、サーバーにアクセスすることができ、したがって、あなたのEAにアクセスすることができるからです。そしてMetaQuotesにとって、他人のExpert Advisorはタブーであり、彼らにとっては名誉の問題なのです。下品な言い方ですが、そういうことです。Expert Advisorをアカウントに紐付けして、コンパイルしたものだけをサーバーに置いておくというのはどうでしょうか...？ Andrey Dik 2011.10.03 15:05 #784 Karlson:EAをアカウントに紐付けして、コンパイルしたものだけをサーバーに置いておくというのはどうでしょうか......？ 痛快なバリエーションをたくさん思いつくことができます。しかし、MetaQuotesのVPS付き サーバーは、最も簡単で信頼性の高いオプションです。 Olegs Kucerenko 2011.10.03 15:12 #785 ありがとうございます。 Andrey Sharov 2011.10.06 16:17 #786 テスターログに金額結果出力を追加（OnTesterに加え）。 Mykola Demko 2011.10.06 18:25 #787 Karlson: 興味深いことに、私はテストアクセスを注文しました。一般的にVPSであることを理解するために、サードパーティのサーバーのようなものではありませんか？注意することは？まず、おそらく最も重要なことは、端末の動作とDCサーバーへのPingが途切れないことです。ただ、サードパーティーのVPSのオーナーは、端末の特定のニーズに合わせてサーバーを設定することはないでしょう。 端末の消費通信量が少ないので、理論上は利用料を安くすることができます（＋継続性は必要）。MQは、データをキャッシュすることができます（証券会社のおかげであまりない）と共通のプロキシを介してブロードキャストにトラフィックを入力し、サードパーティの所有者は、確実にそれを行うことはありません。さらに、私が言ったように、MQは強力な技術サポートとアップタイムを理解していますが、サードパーティのVPSオーナーは、接続が定期的に短時間中断されるという事実に目をつぶってしまうかもしれません。 Anatoli Kazharski 2011.10.07 11:10 #788 買い逆指値注文、売り逆指値注文を保留する場合、執行価格（図中緑色で表示）と注文価格（図中青色で表示）を指定する必要があります。チャート上に注文が設定されると、緑色の線、つまり価格が買い指値注文を設定するレベルに達したときのレベルだけが表示されます。買いのリミット、売りのリミットをどのレベルに設定するか、チャート上に配置する必要があるのは同じだと思います。また、端末 設定の「取引レベルのドラッグを無効にする」オプションを無効にすることで、このレベルを調整することができます。その方が便利だと思いませんか？今現在、この点は終わっていないようです。願いとして受け止めてください。 Mykola Demko 2011.10.07 21:34 #789 特にVPSでの 自動売買のために、ライト 版のターミナルを使えるようにしたいです。 削除済み 2011.10.08 08:33 #790 Urain: 特にVPSでの自動売買のために、ライト 版のターミナルを使えるようにしたいです。 チャンピオンシップで活躍するのは？もしそうなら、開発者はそれを目指さないと思います。 1...727374757677787980818283848586...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MetaQuotesのVPS？- なんということでしょう。(喜びのジャンプ)
MetaQuotesは、おそらく私があえてVPSでEAをホストする唯一の会社です（自分のサーバーがあれば別ですが）。
サードパーティ製サーバーの何が気に入らないのか？注意することは？
なぜなら、これらのサーバーの所有者は、サーバーにアクセスすることができ、したがって、あなたのEAにアクセスすることができるからです。
そして、MetaQuotesにとって、他人のEAはタブーであり、名誉の問題なのです。
これは非常に乱暴で下品な言い方ですが、そういうことなのです。
Expert Advisorをアカウントに紐付けして、コンパイルしたものだけをサーバーに置いておくというのはどうでしょうか...？
まず、おそらく最も重要なことは、端末の動作とDCサーバーへのPingが途切れないことです。
ただ、サードパーティーのVPSのオーナーは、端末の特定のニーズに合わせてサーバーを設定することはないでしょう。
端末の消費通信量が少ないので、理論上は利用料を安くすることができます（＋継続性は必要）。
MQは、データをキャッシュすることができます（証券会社のおかげであまりない）と共通のプロキシを介してブロードキャストにトラフィックを入力し、サードパーティの所有者は、確実にそれを行うことはありません。
さらに、私が言ったように、MQは強力な技術サポートとアップタイムを理解していますが、サードパーティのVPSオーナーは、接続が定期的に短時間中断されるという事実に目をつぶってしまうかもしれません。
買い逆指値注文、売り逆指値注文を保留する場合、執行価格（図中緑色で表示）と注文価格（図中青色で表示）を指定する必要があります。
チャート上に注文が設定されると、緑色の線、つまり価格が買い指値注文を設定するレベルに達したときのレベルだけが表示されます。買いのリミット、売りのリミットをどのレベルに設定するか、チャート上に配置する必要があるのは同じだと思います。また、端末 設定の「取引レベルのドラッグを無効にする」オプションを無効にすることで、このレベルを調整することができます。
その方が便利だと思いませんか？今現在、この点は終わっていないようです。願いとして受け止めてください。
特にVPSでの自動売買のために、ライト 版のターミナルを使えるようにしたいです。