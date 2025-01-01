//--- CArrayFloat::Save(int) の例

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array!=NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 100要素を追加する

for(int i=0;i<100;i++)

{

array.Add(i);

}

//--- ファイルを開く

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!array.Save(file_handle))

{

//--- ファイル保存エラー

printf("File save: Error %d!",GetLastError());

delete array;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

delete array;

}