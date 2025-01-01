ドキュメントセクション
データ配列をファイルに保存します。

virtual bool  Save(
  int  file_handle      // ファイルハンドル
  ）

パラメータ

file_handle

[in] 既に FileOpen(...) で開かれたファイルのハンドル

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false

例:

//--- CArrayFloat::Save(int) の例
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int          file_handle;
  CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
  //---
  if(array!=NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 100要素を追加する
  for(int i=0;i<100;i++)
    {
     array.Add(i);
    }
  //--- ファイルを開く
  file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
  if(file_handle>=0)
    {
    if(!array.Save(file_handle))
       {
        //--- ファイル保存エラー
        printf("File save: Error %d!",GetLastError());
        delete array;
        FileClose(file_handle);
        //---
        return;
       }
    FileClose(file_handle);
    }
  delete array;
 }