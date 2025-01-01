ドキュメントセクション
AssignArray

別の配列の要素を複製します。

bool  AssignArray(
  const CArrayFloat*  src      // ソース配列
  ）

パラメータ

src

[in]  複製する要素へのポインタ（CArrayFloat クラスインスタンス）

戻り値

成功の場合は true、要素が複製できなかった場合は false

例:

//--- CArrayFloat::AssignArray(const CArrayFloat*) の例
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ソース配列を作成する
  CArrayFloat *src  =new CArrayFloat;
  if(src==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- ソース配列に要素を加える
  //--- . にて。.
  //--- 別の配列を割り当てる
  if(!array.AssignArray(src))
    {
    printf("Array assigned error");
    delete src;
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列が同一
  //--- ソース配列を削除する
  delete src;
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }