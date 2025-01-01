- Delta
Resize
配列の新しい（減少した）サイズを設定します。
|
bool Resize(
パラメータ
size
[in] 配列の新しいサイズ
戻り値
成功の場合は true、ゼロ以下のサイズを設定しようとする試みがあった場合は false
注意事項
配列のサイズ変更はメモリ使用の最適化に役立ちます。右側の余分な要素が失われます。メモリの断片化を低減するために、配列のサイズは、以前に Step(int) によって決定されたステップのまたはデフォルトの16ステップを使用して変更されます。
例:
|
//--- CArrayFloat::Resize(int) の例