//--- CArrayFloat::InsertArray(const float &[],int) の例

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

float src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 別の配列を挿入する

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Array inserting error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を使用する

//--- . にて。.

//--- 配列を削除する

delete array;

}