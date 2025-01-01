MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayFloatSearchGreat
- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
SearchGreat
ソートされた配列内でサンプルより大きい要素を検索します。
|
int SearchGreat(
パラメータ
element
[in] 配列で探すサンプル要素
戻り値
成功の場合は見つかった要素のインデックス、要素が見つからなかった場合は -1
例:
|
//--- CArrayFloat::SearchGreat(float) の例