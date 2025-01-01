ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayFloatSearchLinear 

SearchLinear

配列内でサンプルに等しい要素を検索します。

int  SearchLinear(
  float  element      // サンプル
  ) const

パラメータ

element

[in]  配列で探すサンプル要素

戻り値

成功の場合は見つかった要素のインデックス、要素が見つからなかった場合は -1

注意事項

このメソッドは、ソートされていない配列では線形探索（または順次検索）アルゴリズムを使用します。

例:

//--- CArrayFloat::SearchLinear(float) の例
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 要素を探す
  if(array.SearchLinear(100.0)!=-1) printf("Element found");
  else                             printf("Element not found");
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }