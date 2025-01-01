関数のインポート (#import)

関数はコンパイル済みの MQL5 モジュール（ *.ex5 ファイル ）及びオペレーティングシステムモジュール（ *.dll ファイル ）からインポートされます。モジュール名は #import ディレクティブで指定されます。コンパイラがインポートされた関数の呼び出しを正しく形成し、適切な伝達パラメータを整理するには、関数 の完全な記述が必要とされています。関数の記述は #import "モジュール名" ディレクティブの直後に続きます。新しいコマンド#import（パラメータなし）がインポートされた関数の記述ブロックを完了します。

#import "file_name"

func1 define;

func2 define;

...

funcN define;

#import

インポートされた関数は任意の名称を持つことが出来ます。異なるモジュールからの同名の関数も同時にインポートされることが出来ます。インポートされた関数は、組み込み関数の名称と同じ名称を持つことが出来ます。スコープ解決演算がどちらの関数が呼び出されるかを定義します。

#import キーワードの後に指定されたファイルの検索順序は、インポートした関数の呼び出しで説明されています。

インポートされた関数はコンパイルされたモジュールの外側にあるので、コンパイラは渡されたパラメータの妥当性を検証することは出来ません。そのため、ランタイムエラーを回避するためには、インポートされた関数に渡されたパラメータの組成と順序を正確に記述する必要があります。（EX5とDLLモジュールから）インポートされた関数に渡されたパラメータは、初期値を持つことが出来ます。

以下は、インポートされた関数のパラメータとして使用することは出来ません。

クラス、文字列、または文字列及び/または任意の型の動的配列を含んでいる複合オブジェクトは、DLLからインポートされた関数にパラメータとして渡すことはできません。

例：

#import "stdlib.ex5"

string ErrorDescription(int error_code);

int RGB(int red_value,int green_value,int blue_value);

bool CompareDoubles(double number1,double number2);

string DoubleToStrMorePrecision(double number,int precision);

string IntegerToHexString(int integer_number);

#import "ExpertSample.dll"

int GetIntValue(int);

double GetDoubleValue(double);

string GetStringValue(string);

double GetArrayItemValue(double &arr[],int,int);

bool SetArrayItemValue(double &arr[],int,int,double);

double GetRatesItemValue(double &rates[][6],int,int,int);

#import

MQL5 プログラムの実行時に関数をインポートするには、事前結合が使用されます。これは、ライブラリはそれを利用する EX5 プログラムの読み込み時に読み込みされることを意味します。

Drive:\Directory\FileName.Ext のように読み込まれるモジュールの完全修飾名を使用することは推薦されていません。MQL5 ライブラリはterminal_dir\MQL5\Libraries フォルダから読み込まれます。

インポートされた関数の呼び出しバージョンが32ビット版と64ビット版Windowsで異なる場合は、両方ともインポートし、_IsX64変数を使って正しい関数バージョンを明確的に呼び出す必要があります。

例:

#import "user32.dll"

//--- 32ビットシステム

int MessageBoxW(uint hWnd,string lpText,string lpCaption,uint uType);

//--- 64ビットシステム

int MessageBoxW(ulong hWnd,string lpText,string lpCaption,uint uType);

#import

//+------------------------------------------------------------------+

//| MessageBox_32_64_bit は MessageBoxW() の適切なバージョンを使用する |

//+------------------------------------------------------------------+

int MessageBox_32_64_bit()

{

int res=-1;

//--- 64 ビット Windows 使用の場合

if(_IsX64)

{

ulong hwnd=0;

res=MessageBoxW(hwnd,"64-bit MessageBoxW call example","MessageBoxW 64 bit",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);

}

else // 32 ビット Windows 使用の場合

{

uint hwnd=0;

res=MessageBoxW(hwnd,"32-bit MessageBoxW call example","MessageBoxW 32 bit",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);

}

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int ans=MessageBox_32_64_bit();

PrintFormat("MessageBox_32_64_bit returned %d",ans);

}

.NETライブラリからの関数のインポート

.NETライブラリ関数を使用するには、特定の関数を定義せずにDLL自体をインポートします。MetaEditorは自動的に使用される関数をインポートします。

単純な構造体(POD、plain old data) — 単純なデータ型のみを含む構造体

単純な型とPOD構造体またはその配列のみが使用されるパラメータを持つpublic static関数

ライブラリからの関数を呼び出すには、単にインポートします。

#import "TestLib.dll"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int x=41;

TestClass::Inc(x);

Print(x);

}

TestClassのInc関数のC#コードは下記のとおりです。

public class TestClass

{

public static void Inc(ref int x)

{

x++;

}

}

実行されると、スクリプトは42を返します。

参照

ファイルの読み込み