実際の著者：

Kalenzo

Squize_MAは異なる平均化の期間を持つ二つの移動平均線の交差を示します。

チャートはまた従来のもみ合い相場の制限を備えています。ブレイクアウトは安定したトレンドのための条件が存在することを示唆しています。

図1 Squize_MA指標