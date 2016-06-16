無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Squize_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Kalenzo
Squize_MAは異なる平均化の期間を持つ二つの移動平均線の交差を示します。
チャートはまた従来のもみ合い相場の制限を備えています。ブレイクアウトは安定したトレンドのための条件が存在することを示唆しています。
図1 Squize_MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1033
