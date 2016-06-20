Ergodic Oscillator

このスクリプトは、現在チャート内の全ての注文を一括決済します。

このスクリプトは、損切り（StopLoss）を相場から一定距離（Distance）離れます。

このスクリプトは、一定の証拠金余剰額の部分に等しいロットサイズの売りポジションを開きます。

1分足でスプレッドが2と等しい通貨ペアを取引するEAです。