記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ergodic Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータErgodic Oscillator
Ergodic Oscillator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8392
StopLossMove
このスクリプトは、損切り（StopLoss）を相場から一定距離（Distance）離れます。CloseAllBuySell
このスクリプトは、現在チャート内の全ての注文を一括決済します。
Open SELL
このスクリプトは、一定の証拠金余剰額の部分に等しいロットサイズの売りポジションを開きます。CyberiaTrader
1分足でスプレッドが2と等しい通貨ペアを取引するEAです。