Trand - Indikator für den MetaTrader 4
Der Trand Indikator kann benutzt werden um in den Markt Ein- oder Auszusteigen. Die rote Linie zeigt die Richtwirkung der Bewegung, die grüne zeigt den Trend. Eine aufsteigende grüne Linie zeigt das die Bewegung direktional ist. Eine Abwärts- oder Seitwärtsbewegung steht für flachen Kurs oder die Korrektur der Richtung.
