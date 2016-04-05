CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trand - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Chebotariov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
974
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Trand.mq4 (2.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Trand Indikator kann benutzt werden um in den Markt Ein- oder Auszusteigen. Die rote Linie zeigt die Richtwirkung der Bewegung, die grüne zeigt den Trend. Eine aufsteigende grüne Linie zeigt das die Bewegung direktional ist. Eine Abwärts- oder Seitwärtsbewegung steht für flachen Kurs oder die Korrektur der Richtung.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8229

Der Umkehrindikator Priliv.mq4 Der Umkehrindikator Priliv.mq4

Es zeigt die Geschwindigkeit des Trend der aktuellen, der nächst größeren und der darauf folgenden Timeframe an.

Orders management Orders management

Die Bibliothek enthält Funktionen für das einfache erstellen von EA's.

LRMA BB LRMA BB

Ein gleitender Durchschnitt berechnet nach der Methode der linearen Regression und ergänzt das kaufen nach Bollinger-Bands.

MA Channels MA Channels

Es zeigt die Fiboebenen des Preiskanals, erstellt am gleitenden Durchschnitt.