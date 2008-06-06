CodeBaseРазделы
Индикаторы

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу.

Параметры:

KPeriod=5;
DPeriod=3;
Slowing=3;
MA_Method=0; // SMA 0, EMA 1, SMMA 2, LWMA 3
PriceField=0; // Low/High 0, Close/Close 1
OverBoughtLevel =80;
OverSoldLevel =20;
show_KD_cross=false;
show_K_OBOScross=true;
show_D_OBOScross=false;
note_Price="PriceField: Low/High = 0, Close/Close = 1";
_MA_Method="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";


Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8181

