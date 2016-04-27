無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDかRVIが変化し次第、買いまたは売りのシグナルの矢印を表示します。MACDとRVIが両方とも同じシグナルを出す場合、これは画面に表示されます。また、この場合にアラートが鳴らされます。
1時間足以上の時間軸だけではアラートが出力されます。
