Sell-Buy Alert - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator zeigt die Buy/Sell-Pfeile an, sobald sich der Indikator MACD oder RVI verändert. Wenn die beiden Indikatoren zusammenfallende Signale senden, wird das im Bildschirm angezeigt und ein Ton abgespielt.
Dieser Indikator wird die Sell/Buy-Töne nur in Zeiträumen ab H1 (einschließlich) anzeigen.
