CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Sell-Buy Alert - indicador para MetaTrader 4

eli | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1818
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Mostra as setas Buy/Sell, assim que os indicadores MACD e RVI mudarem. Na tela exibe-se o envio de sinais correspondentes e isto reproduz o som de alerta.

Este indicador irá imprimir alertas sell/buy apenas nos períodos H1 (inclusive).

Indicador Sell/Buy Alert para a MetaTrader 4

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8041

Trade in Channel Trade in Channel

Trata-se de um sistema de negociação que utiliza o princípio do canal de preço (Price Channel).

Period Converter Period Converter

O script cria seus próprios períodos personalizados.

Trade Orders History Charts Trade Orders History Charts

Este script toma ordens a partir do histórico e coloca no gráfico os ponteiros para fechamento das negociações.

Coffie v1 Coffie v1

O indicador mostra o ponto de entrada e saída do mercado.