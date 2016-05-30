Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Sell-Buy Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1818
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Mostra as setas Buy/Sell, assim que os indicadores MACD e RVI mudarem. Na tela exibe-se o envio de sinais correspondentes e isto reproduz o som de alerta.
Este indicador irá imprimir alertas sell/buy apenas nos períodos H1 (inclusive).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8041
Trade in Channel
Trata-se de um sistema de negociação que utiliza o princípio do canal de preço (Price Channel).Period Converter
O script cria seus próprios períodos personalizados.
Trade Orders History Charts
Este script toma ordens a partir do histórico e coloca no gráfico os ponteiros para fechamento das negociações.Coffie v1
O indicador mostra o ponto de entrada e saída do mercado.