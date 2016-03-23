CodeBaseРазделы
Sell-Buy Alert - индикатор для MetaTrader 4

Отображает стрелки Buy/Sell при изменении показаний индикаторов MACD или RVI. Когда оба индикатора отсылают совпадающие сигналы, это отображается на экране, и проигрывается звуковой алерт.

Алерты sell/buy отсылаются только на таймфреймах от H1 (включительно).

