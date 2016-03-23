Смотри, как бесплатно скачать роботов
Sell-Buy Alert - индикатор для MetaTrader 4
Отображает стрелки Buy/Sell при изменении показаний индикаторов MACD или RVI. Когда оба индикатора отсылают совпадающие сигналы, это отображается на экране, и проигрывается звуковой алерт.
Алерты sell/buy отсылаются только на таймфреймах от H1 (включительно).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8041
