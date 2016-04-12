制作者: Sell Percent & Scriptor。Bormanのアイデアに触発されました。https://www.mql5.com/ru/forum/107399

手動で設定する場合には、価格が動くとともに、我々がダイアログボックスを開いて急いで利食い値と損切り値を設定してみることが多いです。

このように、加法と減法の暗算が行われるので、間違いがある可能性が高いです。

これは、もちろん人をいらいらさせます。

売買を自動化させたい場合、注文の計算を自動化する必要があります。

ほとんどのストラテジーが前に設定された利食いと損切り値を持つことをベースにして考えてみましょう。

PipsingV1_Setupスクリプトは、グローバル変数に次のパラメータの値を書き込みます。

-ロットサイズ

-スリッページ

-注文を開く試行回数

-買いの利食い

-買いの損切り

-売り注文での利食い

-売り注文の損切り

-買い注文の発注禁止

-売り注文の発注禁止

PipsingV1_Buyスクリプトは、証拠金に対するロット数の割合を求めて、最新の価格によって注文の値を算出し、新規注文を発注します。

PipsingV1_Sellスクリプトは、同様です。

このように、取引を行う前に、パラメータ設定のためにPipsingV1_Setupスクリプトを呼び出す必要があります。また、取引中に、PipsingV1_ВuyスクリプトとPipsingV1_Sellスクリプトを使用します。

PipsingV1_Setupスクリプト内ではパラメータの初期値は以下のとおりです。: ロットサイズ=0.1、スリッページ=3、注文を開く試行回数=1、買いの利食い=10、買いの損切り=40、売り注文での利食い=10、売り注文の損切り=40、

買い注文が発注可能、売り注文が発注可能。

このような新規注文の発注を有効/無効に設定することはスクリプトをインジケータやEAとともに使用させます。インジケータやEAはこちらの設定を変更できるのです。

スクリプトをダウンロードして\experts\scriptsフォルダにコピーします。

スクリプトは"Navigator"ウィンドウからチャート上にドラック＆ドロップすることによって設置することができます。

スクリプトでは2つのテキストオブジェクトが出力されます。PiPsingOwnは、テスト行のことです。スクリプトが実行された後、このテスト行が残っています。テスト行を削除または移動することができます。

PipsingV1_Вuy/Sellを起動すると、すぐに再呼び出しを避ける為の"!!!"テキストオブジェクトが表示されます。"!!!"はスクリプトが実行されるまで表示されます。

更新。 3つのスクリプトのセットの第2版。PipsingV2

全ての関数は元のバージョンと同じです。実行中に、元のバージョンには関係ありません。

さらに、Setupを使わずに引数の内容を変更できるために、ターミナルのグローバル変数の名前が変更されました。

ただ、メニューの「ツール」から「グローバル変数」を選択すると、上のような登録画面が出て、自由に設定できます。P_変数名を入力します。全てのグローバル変数名がPから始まります。

エラー処理が改善されました。エラーが発生する場合には再発注が行われません。

stace 請いにより2回階段の注文発注の可能性が追加されました。

2回階段の注文発注の説明: – まず最初に空のtp/slを持つ新規注文が出されます。次に、取引リクエストが ブローカーによって確認された後で、 tp/slを変更します。

注文発注のモードフラグ: P_Two_slash =0 標準注文発注 (初期値) 、1ならば、 2回階段の注文発注となります。

利食いと損切りは、発注時に指定した価格によって計算されます。毎回更新ごとに、再計算されます。注文を開く試行回数は毎回同じです。

PipsingV2_Buy/Sell の中には「注文の更新に遅延」というソースコード行があります。これは、注文の登録がデフォルトで注文を更新させるので、無効にしました。

ブローカーは注文更新を受付しない場合、注文を開く試行回数を自分で5など値を入力してP_Repetitionで設定します。

試行は 1秒停止してから再開する、またブローカーからの返事が1～3秒かかるので、1試みあたりに2～5分です。それで十分だと思います。

ただし、必要ならば、「注文の更新に遅延」を有効にして、遅延の値を指定して下さい。

アレクサンドル・パク、アルマトイ。

