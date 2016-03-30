コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

IFish - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
698
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
IFish.mq4 (2.66 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Kalenzo

インディケータ IFish


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7923

KaufWMAcross KaufWMAcross

インディケータ KaufWMAcross。インディケータKaufmanとともにだけ動作します。

TZ-Pivot TZ-Pivot

日足のピボットレベルを正確で有意義なチャートとして表示するインジケータです。

SAR Color SAR Color

インディケータ SAR Color

Hull_O_H_L_C Hull_O_H_L_C

インディケータHull_O_H_L_C