ポケットに対して
インディケータ

Stoch Crossing - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: Robinson (jnrtrading)

インディケータStoch CrossingEMA-Crossover_Signalの修正版です。ストキャスティックスをベースにしています。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7977

