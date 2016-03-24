コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

JK sinkhro - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
780
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: JK

エキスパートアドバイザ JK sinkhro


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7828

KAGI-1 KAGI-1

インディケータ KAGI-1

Digital High Pass (KGHP) Digital High Pass (KGHP)

インディケータ Digital High Pass (KGHP)

Bulls Power Bulls Power

ブルパワーオシレータ (英：Bulls Power,Bulls) は、ベアの強度バランスを測るインジケータです。

J_TPO Velocity J_TPO Velocity

インディケータ J_TPO Velocity。インディケータ J_TPO Cleanの修正版です。