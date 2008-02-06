Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
J_TPO Velocity - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4585
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Matt Kennel
Индикатор J_TPO Velocity. Модифицированная версия индикатора J_TPO Clean
Индикатор J_TPO Velocity. Модифицированная версия индикатора J_TPO Clean
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7830
Inercia Bars
Индикатор Inercia Bars.LW Fractals
Индикатор LW Fractals.