コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Bulls Power - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1045
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
Bulls.mq4 (2.46 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エルダー・レイインジケータ（英：Elder-Rays）は、トレンドを追うのに適したインジケータとオシレータの特徴の組み合わせです。

トレンドを追うインジケータとして指数移動平均が使用されます（13週指数移動平均はおすすめ）。

オシレータはブルパワーとベアパワーを表します。エルダー・レイをプロットするために、次の3つのチャートが必要です。一つの方面にはチャートと指数移動平均が描画されます。ほかの方面にはブルパワー（Bulls Power）オシレータとベアパワーオシレータ（Bears Power）が描画されます。

Bulls Power, Bulls

エルダー・レイインジケータは、他のテクニカル分析方法と併用できます。それだけエルダー・レイを使うと、指数移動平均の傾きがトレンドの方向を示すので、ポジションを同じ方向に開く必要があるのでご注意ください。ブルパワーとベアパワーのオシレータは、ポジションの開始/決済するポイントを判断するために使用されます。

買い取引参考:

  • 上昇トレンドが存在するタイミング

  • ベアパワーの値はマイナスなのに、オシレータが上昇するタイミング

  • 最後のブルパワーのピークが前のブルパワーのピークより以上になるタイミング

  • ブルの発散の後でベアパワーが上がるタイミング

ベアパワーの値はプラスである場合、買い取引を渋った方がいいです。

売り注文参考:

  • 下降トレンドが存在するタイミング

  • ブルパワーの値はプラスなのに、オシレータが下降するタイミング

  • 最後のブルパワーの極低値が前のブルパワーのピークより以下になるタイミング

  • ベアの発散の後でブルパワーが下がるタイミング

ブルパワーの値はマイナスである場合、「売り」をすることをおすすめしません。

ブルパワーオシレータとベアパワーオシレータの間の発散は、最高の取引参考となります。

計算:

BULLS = HIGH - EMA

BEARS = LOW - EMA

ここで:

  • BULLS — ブルパワー;
  • BEARS — ベアパワー;
  • HIGH — 高値;
  • LOW — 安値;
  • EMA — 指数移動平均

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7829

JK sinkhro JK sinkhro

エキスパートアドバイザ JK sinkhro。かなり簡単なEAです。

KAGI-1 KAGI-1

インディケータ KAGI-1

J_TPO Velocity J_TPO Velocity

インディケータ J_TPO Velocity。インディケータ J_TPO Cleanの修正版です。

Inercia Bars Inercia Bars

インディケータInercia Bars