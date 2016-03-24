私たちのファンページに参加してください
Bears Power - MetaTrader 4のためのインディケータ
エルダー・レイインジケータ（英：Elder-Rays）は、トレンドを追うのに適したインジケータとオシレータの特徴の組み合わせです。トレンドを追うインジケータとして指数移動平均が使用されます（13週指数移動平均はおすすめ）。オシレータはブルパワーとベアパワーを表します。エルダー・レイをプロットするために、次の3つのチャートが必要です。一つの方面にはチャートと指数移動平均が描画されます。ほかの方面にはブルパワー（Bulls Power）オシレータとベアパワーオシレータ（Bears Power）が描画されます。
エルダー・レイインジケータは、他のテクニカル分析方法と併用できます。それだけエルダー・レイを使うと、指数移動平均の傾きがトレンドの方向を示すので、ポジションを同じ方向に開く必要があるのでご注意ください。ブルパワーとベアパワーのオシレータは、ポジションの開始/決済するポイントを判断するために使用されます。
買い取引参考:
上昇トレンドが存在するタイミング
ベアパワーの値はマイナスなのに、オシレータが上昇するタイミング
最後のブルパワーのピークが前のブルパワーのピークより以上になるタイミング
ブルの発散の後でベアパワーが上がるタイミング
ベアパワーの値はプラスである場合、買い取引を渋った方がいいです。
売り注文参考:
下降トレンドが存在するタイミング
ブルパワーの値はプラスなのに、オシレータが下降するタイミング
最後のブルパワーの極低値が前のブルパワーのピークより以下になるタイミング
ベアの発散の後でブルパワーが下がるタイミング
ブルパワーの値はマイナスである場合、「売り」をすることをおすすめしません。
ブルパワーオシレータとベアパワーオシレータの間の発散は、最高の取引参考となります。計算:
BULLS = HIGH - EMA
BEARS = LOW - EMA
ここで:
BULLS — ブルパワー;
BEARS — ベアパワー;
HIGH — 高値;
LOW — 安値;
EMA — 指数移動平均
