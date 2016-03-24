エルダー・レイインジケータ（英：Elder-Rays）は、トレンドを追うのに適したインジケータとオシレータの特徴の組み合わせです。トレンドを追うインジケータとして指数移動平均が使用されます（13週指数移動平均はおすすめ）。オシレータはブルパワーとベアパワーを表します。エルダー・レイをプロットするために、次の3つのチャートが必要です。一つの方面にはチャートと指数移動平均が描画されます。ほかの方面にはブルパワー（Bulls Power）オシレータとベアパワーオシレータ（Bears Power）が描画されます。



Bears Power, Bears



エルダー・レイインジケータは、他のテクニカル分析方法と併用できます。それだけエルダー・レイを使うと、指数移動平均の傾きがトレンドの方向を示すので、ポジションを同じ方向に開く必要があるのでご注意ください。ブルパワーとベアパワーのオシレータは、ポジションの開始/決済するポイントを判断するために使用されます。

買い取引参考:



上昇トレンドが存在するタイミング



ベアパワーの値はマイナスなのに、オシレータが上昇するタイミング



最後のブルパワーのピークが前のブルパワーのピークより以上になるタイミング



ブルの発散の後でベアパワーが上がるタイミング



ベアパワーの値はプラスである場合、買い取引を渋った方がいいです。

売り注文参考:

下降トレンドが存在するタイミング



ブルパワーの値はプラスなのに、オシレータが下降するタイミング



最後のブルパワーの極低値が前のブルパワーのピークより以下になるタイミング



ベアの発散の後でブルパワーが下がるタイミング



ブルパワーの値はマイナスである場合、「売り」をすることをおすすめしません。



ブルパワーオシレータとベアパワーオシレータの間の発散は、最高の取引参考となります。



BULLS = HIGH - EMA



BEARS = LOW - EMA

ここで:

BULLS — ブルパワー;

BEARS — ベアパワー;

HIGH — 高値;

LOW — 安値;

EMA — 指数移動平均