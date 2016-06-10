この指標は、各時点で曲線の再描画チャネルを構築します。したがって、履歴内でこのチャネルの動作を観察することは無意味です。



バーは現在のバーの近くに位置していた時点でのチャネルは後のものとは完全に異なります。

この指標は元々MQL4で実装され2008年1月29日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



