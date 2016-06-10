無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
at_Itp(t)Env - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1127
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、各時点で曲線の再描画チャネルを構築します。したがって、履歴内でこのチャネルの動作を観察することは無意味です。
バーは現在のバーの近くに位置していた時点でのチャネルは後のものとは完全に異なります。
この指標は元々MQL4で実装され2008年1月29日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/779
SinTrend
簡単なトレンド指標。wlxBWACsig
この指標はアクセラレータオシレータに基づいて市場参入シグナルを示します。