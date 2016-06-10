コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

at_Itp(t)Env - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1127
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、各時点で曲線の再描画チャネルを構築します。したがって、履歴内でこのチャネルの動作を観察することは無意味です。

バーは現在のバーの近くに位置していた時点でのチャネルは後のものとは完全に異なります。

この指標は元々MQL4で実装され2008年1月29日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

at_Itp(t)Env指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/779

SinTrend SinTrend

簡単なトレンド指標。

wlxBWACsig wlxBWACsig

この指標はアクセラレータオシレータに基づいて市場参入シグナルを示します。

HSTへの履歴保存 HSTへの履歴保存

このスクリプトは MetaTrader 4クライアント端末で使用するために履歴データをHST形式にエクスポートします。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。

FPチャンネル FPチャンネル

このチャネルは一定期間の価格の極値に基づいています。中央線と上下のチャネルの境界値は支持と抵抗のレベルとして想定されているピボットポイントの算出により決定されます。